赞！牡丹节“文化消费补贴”开启文化新模式

第36届中国洛阳牡丹文化节多项惠民政策3月23日出炉，在继续执行“旅游年票不受限、部分公园不收费、餐饮住宿控涨幅、环城高速豫C车辆免费通行”等惠民政策的基础上，我市新推出“文化消费有补贴”政策。

第36届中国洛阳牡丹文化节多项惠民政策3月23日出炉，在继续执行“旅游年票不受限、部分公园不收费、餐饮住宿控涨幅、环城高速豫C车辆免费通行”等惠民政策的基础上，我市新推出“文化消费有补贴”政策。

新推出的“文化消费有补贴”政策，在本届牡丹文化节期间，洛阳将以国家文化消费试点工作为载体，在影视、图书、旅游、文创、演艺等多个文化行业推出“消费有补贴”惠民政策，广大市民游客通过手机微信可以免费领取电子优惠券，在洛阳市有关文化场所消费可以享受20%左右的消费补贴。

文化可以滋润人的心灵，涵养我们的身心。每年的场场文化盛宴，都吸引着广大市民的心。但是，高额的消费也令许多人望而却步。如今在我市有关文化场所可以享受的20%左右的消费补贴，的确很实惠，可以激励我们更多的人走进文化。我觉得优良的作品应该更多融入洛阳当地特色，作品也更加喜闻乐见些。这样让人们在文化海洋中徜徉时，既可以感受到生活的美，也更增加对洛阳的新认识，增强对家乡洛阳的热爱之情。

“文化消费补贴”开启了文化新模式，它的推出，会引领大家把文化消费不再视为可有可无的奢侈品，它将逐步成为人们的生活必需品。

为这个新增的惠民政策点赞，它将为我们补出满满的文化获得感。（孟秋菊）