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标本兼治共建美丽中国
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 河洛时评  来源： 2018-04-20 15:37

　　党的十九大报告把美丽中国作为建设社会主义现代化强国的重要标准，不仅为建设美丽中国指明了根本遵循和行动指南，更是如何建设好生态文明的新思想、新目标、新要求和新部署。建设美丽中国，不仅是满足人民对优美生态环境的需要，对未来美好生活的期盼，也反映了中国共产党改善人民生存环境的坚定决心和坚强意志。

　　建设美丽中国，就要坚定不移地坚持共产党的领导。历史和实践证明，只有在共产党的领导下中国才能走向繁荣和富强，也只有在中国共产党的领导下中国人民才会有更大的获得感与幸福。必须坚持“绿水青山就是金山银山”的理念，遵循自然的发展规律，才建造出人与自然和谐共生的现代化美丽中国。

　　建设美丽中国，当以“标本兼治”为主。所谓“治标”即是着力解决环境突出问题，治理污染、保护生态是解决环境问题的主要途径。坚决打好环境污染防治攻坚战，是改善环境质量最直接、最明显的手段。不断加强防污治污的力度，通过一系列的整治措施，有效的减少环境污染。所谓“治本”即完善环境法律体系和加大环境宣传力度。完善环境保护法律体系，既规范了人们生产发展的行为，增强绿色发展观念，又为生态文明建设提供了有效的法律机制保障。大力宣传绿色发展观，倡导绿色、低碳的生活方式，促使“绿水青山就是金山银山”的理想深入人心，鼓励全民参与防污治污，推动百姓参与美丽中国的建设。

　　十九大描述的天蓝、地绿、水净的美丽画卷呼之欲出，需要我们做的是坚定不移地担负起美丽中国建设的责任，不驰于空想不骛于虚声，认真践行绿色发展的理念，标本兼治，美丽中国的理想必将翘首可待。
[ 责任编辑：席倩倩]
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