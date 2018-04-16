国际博协主席代表、国际博协战略配置及审核委员会主管埃尔玛·诺迪谈经济发展与文物保护

今日上午，世界古都论坛正式拉开帷幕，中外专家齐聚洛阳，分享国内外古都城市文化遗产及博物馆创新发展成果，分析文化遗产的现状、特点，研讨文化遗产保护利用新趋势和新方向。在主旨演讲环节，国际博协主席代表、国际博协战略配置及审核委员会主管埃尔玛·诺迪以罗马为例，对城市文化遗产的现状进行分析。

今日上午，世界古都论坛正式拉开帷幕，中外专家齐聚洛阳，分享国内外古都城市文化遗产及博物馆创新发展成果，分析文化遗产的现状、特点，研讨文化遗产保护利用新趋势和新方向。在主旨演讲环节，国际博协主席代表、国际博协战略配置及审核委员会主管埃尔玛·诺迪以罗马为例，对城市文化遗产的现状进行分析。（>>>>专题）

“在罗马的经济发展中，旅游业很重要，我们需要游客来创造收益，增加更多的就业机会。但矛盾的是，这对城市的文化遗产保护却是一种挑战。”埃尔玛·诺迪表示，无论是罗马还是其他古都，相信都存在这样一个问题，如何平衡经济发展和游客量增大的问题，值得大家思考。

随后，洛阳网记者对埃尔玛·诺迪进行了专访。她告诉记者，在法国有一处文明古迹，由于处于市区，每天都会迎来大量的游客前往参观，想要保护它任务艰巨，但这个景区也有自己的办法——每日限制进入古迹的游客数量，这在一定程度上对古迹进行了保护。并且，随着科学的发展，我相信未来通过科技手段，经济发展与文物保护之间会达到平衡。

此外，在今后博物馆发展的趋势方面，埃尔玛·诺迪有自己的看法。她说：“相信大家都见过这样的事情，一个人在一座非常大的博物馆参观了两天，但回家之后，只记得自己去过这座城市非常大的博物馆，但关于这座城市的文化，却不太清楚。如何让游客有所收获，而不是走马观花呢？”

对此，埃尔玛·诺迪建议，博物馆应该建立相关策略，或者利用一些科技手段，让游客以最快速度了解所在的城市。

对于此次论坛的举办，埃尔玛·诺迪表示，我们已经进入了全球化的时代，人们不仅仅只了解自己的国家，也需要对世界的各个地方有所了解，没有什么东西能够比文化遗产更能让大家了解彼此。“就像人类与文物一样，如果能够让人们真正了解文物，那么他们站在文物前的时候，就会尊重文物并崇拜它。如果我们向人们解释为什么要保护文物，他们就能明白保护文物的重要性，还会去教育下一代更好地保护文物。”她说。(记者 郭瑛 王瑞轩/文 徐文波/图)