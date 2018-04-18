中行洛阳分行召开党建及青年创新工作组联席会议

4月18日上午，中行洛阳分行党建及青年创新工作组召开第一次联席会。与会人员首先共同学习了中行洛阳分行《关于发送中国银行洛阳分行创新管理工作机制及相关工作要求的通知》相关内容，并对创新工作要求、组织纪律等进行重点强调。
4月18日上午，中行洛阳分行党建及青年创新工作组召开第一次联席会。与会人员首先共同学习了中行洛阳分行《关于发送中国银行洛阳分行创新管理工作机制及相关工作要求的通知》相关内容，并对创新工作要求、组织纪律等进行重点强调。其次，统一成员工作思路，对近年荣获中银创新奖项的项目进行介绍。针对总分行以及市行科技创新层面的组织架构、流程及可行性进行细致的讲解，并对党建、青年创新工作提出可借鉴性的意见和建议。最后，各小组成员结合自身认识进行讨论和交流。(郭列军)
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