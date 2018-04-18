中行洛阳分行举办公司客户经理“每周一训”培训班

4月18日晚，中行洛阳分行在该行25楼会议室成功举办第一期客户经理“每周一训”培训班。此次培训主要为进一步提高洛阳分行公司授信业务核心竞争力，全面提升公司客户经理素质，打造一支能打能拼、善抓善管的公司授信人才队伍，推动中行洛阳分行公司授信业务更快更好发展。培训前期中行洛阳分行公司金融部会同相关部门制定了2018年公司客户经理培训方案,按照培训计划拟对全辖公司业务主管行长、公司业务客户经理、后备客户经理进行为期两个月的培训，培训利用班后时间以“每周一训”方式开展。

培训前洛阳分行领导做开班讲话，对培训纪律提出了要求，对全辖公司客户经理专业能力提升寄予希望，分行公司金融部对新老客户经理及后备客户经理成长提出要求。当晚培训授课老师为公司授信业务骨干，培训内容共分为公司授信业务基础知识、PPP项目营销及授信发起、债券产品、非标产品、银团贷款等五大块内容。全辖共有85名公司业务主管行长、客户经理、后备客户经理及其他岗位人员参加培训。为促使参训人员学有所得，巩固培训效果，培训结束后进行了现场测试。（郭列军）