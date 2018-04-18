国际博协前主席辛兹：博物馆需要提供更全面更深刻的社会解读

今日上午，世界古都论坛正式拉开帷幕。在主旨演讲环节，国际博协前主席汉斯马丁·君特·辛兹发表演讲，对博物馆从古至今的发展脉络进行梳理，并对未来博物馆的发展方向提出建议。

今日上午，世界古都论坛正式拉开帷幕，中外专家齐聚洛阳，分享国内外古都城市文化遗产及博物馆创新发展成果，分析文化遗产的现状、特点，研讨文化遗产保护利用新趋势和新方向。在主旨演讲环节，国际博协前主席汉斯马丁·君特·辛兹发表演讲，对博物馆从古至今的发展脉络进行梳理，并对未来博物馆的发展方向提出建议。

“我们正处于一个快速变革的时代，博物馆的功能也在随之改变，因此需要新的政策。”辛兹认为，人们在通过博物馆满足教育的同时，更关注社会的发展，所以博物馆需要为大家提供更全面更深刻的社会解读，这就需要投入更多的智力投资和新的战略来让博物馆更加多元化。(记者 郭瑛/文 徐文波/图)