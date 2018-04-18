洛阳红山樱桃沟1000斤樱桃邀您免费品尝！

“人说樱桃美，谁知味特殊。”味美形娇的樱桃，有“早春第一果”的美誉。每当成熟时，颗颗颜色鲜红，鲜嫩多汁的樱桃，总能牵动着大家的味蕾。在“然也之约”2018中国洛阳红山樱桃文化节开幕之际，红山樱桃沟将拿出1000斤樱桃邀请有缘人免费品尝！

“人说樱桃美，谁知味特殊。”味美形娇的樱桃，有“早春第一果”的美誉。每当成熟时，颗颗颜色鲜红，鲜嫩多汁的樱桃，总能牵动着大家的味蕾。在“然也之约”2018中国洛阳红山樱桃文化节开幕之际，红山樱桃沟将拿出1000斤樱桃邀请有缘人免费品尝！

红山樱桃远近闻名

享有“洛阳后花园”美誉的西工区红山樱桃沟，位于洛阳西北近郊，因樱桃采摘闻名遐迩。多年来，红山的樱桃种植的面积不断增加、品种不断丰富、品质也不断提高。每当樱桃采摘季节，皮薄、肉厚、个大味甜的樱桃吸引着无数游客慕名而来，满山樱桃让人流连忘返。

4月28日，由洛阳市西工区红山街道办事处承办的2018中国·洛阳红山樱桃文化节同期举办“1000斤红山樱桃寻找有缘人”主题活动，凡4月28日活动开幕式当天生日的洛阳市民，可于开幕式当天持本人身份证件到红山樱桃沟村村民委员会门前广场免费领取樱桃一斤。

周边配套轻松采摘

本届樱桃采摘季从4月底一直持续到6月初，全乡现有樱桃、草莓采摘园40余个，农家饭店30余家。美丽的风景等着您来发现，美味的樱桃等待您来采摘。

然也艺术生态餐厅

然也艺术生态餐厅位于西工区红山310国道与红谷路交叉口南的然也艺术生态餐厅，是一家坚持原产地、原生态食材，倡导食品少油少盐，确保原汁本味的餐厅。也是一家集农产种植养殖、深加工包装、现代冷链物流，生态休闲旅游、养生度假餐饮为一体的新型农业复合集团。

然也艺术生态餐厅，追求五星品质、大众价格，力争将日常养生美食，原汁原味地奉至大众面前。咖啡、电影、展览、棋牌……然也艺术生态餐厅，您休闲娱乐的好选择。

地址：西工区红山310国道与红谷路交叉口南99米路西

大樱桃采摘基地

大樱桃采摘基地，不只是樱桃园：浓郁的田园风，巧藏于树下林间的石桌椅，宜阖家游园，宜休憩畅聊。能看到的，是红彤彤的樱桃挂满枝头，像满树的红宝石，玲珑剔透，红艳光洁。

游人可能不知道的是，基地的“隋唐”牌大樱桃被称作“绿色樱桃”，在2011年已通过农业部绿色中心检验，获得绿色产品认证，曾多次被洛阳市农业局评为标准示范园。

这里的樱桃林采用物理灯防虫，始终坚持纯天然操作。这里多年来均免费提供采摘工具，许多市民是年年都来、年年想来：来了，摘樱桃、吃农家饭、赏自然风光，悠哉游哉。

地址：洛阳西工区红山樱桃沟风景区内

绿态庄园

绿态庄园是一家兼具餐饮、休闲垂钓、果蔬采摘、真人CS野战基地的多业态生态庄园，有国家旅游局颁发“中国乡村旅游金牌农家乐”奖牌，庄园内环境优雅，四周绿树成荫，以传统农家饭菜、洛阳农村水席、“老人乐”红烧肉为主。绿态庄园具有乡村田园诗意，漫步在绿荫碧水之间，让人感受到回归自然的乐趣。

地址：西工区红山杨冢社区居委会西50米路南

天井窑院

天井窑院是一家可提供美食、棋牌、娱乐、住宿为一体的“窑洞式”宾馆，是您休闲避暑的好去处，可同时容纳300余人就餐，有KTV、棋牌室、会议室等。饭店的野鸡、野兔等农家菜极具特色，是您休闲娱乐的好去处。除“窑洞式”宾馆外，还有近200亩樱桃采摘基地，可供游客采摘、游玩。

地址：洛阳西工区红山樱桃沟风景区内