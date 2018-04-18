全市统一战线召开纪念中共中央发布“五一口号”70周年专题讲座

18日，市委统战部联合各民主党派市委会、市工商联、市知联会举行全市统一战线纪念中共中央发布“五一口号”70周年专题讲座，并邀请中共中央统战部原副秘书长、四局原局长张献生作辅导报告。 18日，市委统战部联合各民主党派市委会、市工商联、市知联会举行全市统一战线纪念中共中央发布“五一口号”70周年专题讲座，并邀请中共中央统战部原副秘书长、四局原局长张献生作辅导报告。张献生从“五一口号”发布的历史背景、丰富内涵讲起，深刻阐释了“五一口号”与中国新型政党制度的内在联系，中国新型政党制度的特色和优势，并就如何在新时代充分发挥中国新型政党制度的效能进行梳理。市领导肖宏滨、雷雪芹、安石柱等参加讲座。（李梦龙 陈振豪）