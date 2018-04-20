4月13日，外交部河南全球推介活动举行，饱含洛阳韵味的各类展品，吸引着众多外宾和媒体记者的目光。

冷餐会食品桌上的丝路花语主题墙

4月13日，外交部河南全球推介活动举行，饱含洛阳韵味的各类展品，吸引着众多外宾和媒体记者的目光。1楼签到处的迎宾花柱，集牡丹九大色系于一体，色彩绚丽，样式大气。3楼由9999朵牡丹鲜切花组成的大型牡丹花墙，将牡丹花朵图案与丝带图案相结合，成为国际友人合影留念的首选之处。高2.9米、长11.5米，包含近300张“牡丹笑脸”的巨幅照片，是洛阳市摄影家协会主席、本报摄影记者高均海带领他的摄影团队，默默开展“牡丹笑脸”绽放“一带一路”拍摄行动的成果。从国内数十个与“一带一路”密切相关的城市，延伸至“一带一路”沿线20多个国家和地区，高均海和团队成员用镜头讲述“一带一路”故事、传播“一带一路”声音、见证“一带一路”建设。此外，活动现场的牡丹花、牡丹画、牡丹茶、唐三彩，还有工作人员服装上的牡丹花装饰图案都传递出浓浓的洛阳气息……