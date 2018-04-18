“一车一景”活动在洛阳多条公交线路上开展

盘根错节的藤蔓爬满车顶，一束束白色的小花点缀其间；“扼虎救父”等二十四孝故事被制作成牌匾，悬挂于车厢两侧……昨日，记者登上一辆21路公交车，绿色的气息扑面而来，心情顿时随着整洁的车厢“明亮”起来。

盘根错节的藤蔓爬满车顶，一束束白色的小花点缀其间；“扼虎救父”等二十四孝故事被制作成牌匾，悬挂于车厢两侧……昨日，记者登上一辆21路公交车，绿色的气息扑面而来，心情顿时随着整洁的车厢“明亮”起来。

“仿佛走进了植物园，你看，连拉环上印的都是牡丹花，真漂亮！”乘客陈女士说。

司机王须波称，车内的装饰都是他自费备置的，除假花、牌匾、牡丹图片外，还有不少小饰品和挂在扶手上的彩色垃圾筐。车辆行驶过程中，乘客不用起身就能扔垃圾，十分方便。“这些东西是我在下班后利用空闲时间装好的，前几天晚上一直忙到了夜里1点。”他说。

市公交集团相关负责人介绍，4月初，市公交集团开展“一车一景”创意主题车厢活动，号召标兵、能手驾驶员及线路班长等，围绕“党建知识”“社会主义核心价值观”“优秀传统文化”等主题，设计布置主题车厢，宣传党建知识、雷锋精神、洛阳美食美景，建立流动的党员园地、道德讲堂。目前，共有17条线路的29台公交车参与了此次活动，包括8路、16路、18路、19路、21路、26路、29路、42路、45路、49路、53路、59路、61路、65路、93路、96路及万安山专线。

记者在一辆53路公交车上看到，车厢内悬挂了不少国旗和社会主义核心价值观的宣传标语，司机驾驶位后方挂有一个装满杂志的多功能口袋。“这是新装的便民袋，里面有杂志和雨伞，有需要的乘客可以自助取用。”司机说，此外，车厢内还有一个急救药箱，里面有藿香正气水、速效救心丸等。

据了解，未来这种主题车厢将向其他公交线路推广，让更多的市民和游客享受便利。（洛阳日报记者 张宁 通讯员 王明广 文/图）