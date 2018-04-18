洛阳网首页 新闻 县区 百姓呼声 百科 电子报 网站投稿 洛阳社区
  新闻 | 图片 | 洛阳

“一车一景”活动在洛阳多条公交线路上开展
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源： 洛阳网-洛阳日报 2018-04-20 08:55

　　盘根错节的藤蔓爬满车顶，一束束白色的小花点缀其间；“扼虎救父”等二十四孝故事被制作成牌匾，悬挂于车厢两侧……昨日，记者登上一辆21路公交车，绿色的气息扑面而来，心情顿时随着整洁的车厢“明亮”起来。

　　“仿佛走进了植物园，你看，连拉环上印的都是牡丹花，真漂亮！”乘客陈女士说。

　　司机王须波称，车内的装饰都是他自费备置的，除假花、牌匾、牡丹图片外，还有不少小饰品和挂在扶手上的彩色垃圾筐。车辆行驶过程中，乘客不用起身就能扔垃圾，十分方便。“这些东西是我在下班后利用空闲时间装好的，前几天晚上一直忙到了夜里1点。”他说。

　　市公交集团相关负责人介绍，4月初，市公交集团开展“一车一景”创意主题车厢活动，号召标兵、能手驾驶员及线路班长等，围绕“党建知识”“社会主义核心价值观”“优秀传统文化”等主题，设计布置主题车厢，宣传党建知识、雷锋精神、洛阳美食美景，建立流动的党员园地、道德讲堂。目前，共有17条线路的29台公交车参与了此次活动，包括8路、16路、18路、19路、21路、26路、29路、42路、45路、49路、53路、59路、61路、65路、93路、96路及万安山专线。

　　记者在一辆53路公交车上看到，车厢内悬挂了不少国旗和社会主义核心价值观的宣传标语，司机驾驶位后方挂有一个装满杂志的多功能口袋。“这是新装的便民袋，里面有杂志和雨伞，有需要的乘客可以自助取用。”司机说，此外，车厢内还有一个急救药箱，里面有藿香正气水、速效救心丸等。

　　据了解，未来这种主题车厢将向其他公交线路推广，让更多的市民和游客享受便利。（洛阳日报记者 张宁 通讯员 王明广 文/图）
[ 责任编辑：席倩倩]
返回洛阳网首页>>
相关阅读
  • ·[健康]我市肿瘤专家推出“日常生活防癌十条”建议
  • ·[健康]洗澡时身上搓出的“泥”到底是什么？
  • ·[健康]包装上带这六个字的食品，一定要少吃
    		•
    张洛霞和她的“文人墨客”群
    张洛霞和她的“文人墨客”群
    张洛霞和她的“文人墨客”群
         日前，优酷网上一个“日本教授在西苑公园自编自跳‘梁祝’”的视频引起网友关注。视频中的女士身着白上衣...
  • ·洛阳七旬老人靠自我治疗阻击强迫症
  • ·洛阳60后女驴友 徒步穿越尼泊尔
  • ·时节正好，婆媳一同旅行可好？
    		•
     
    		 
    新闻排行
  • 50辆复古铛铛车已上路 游洛阳再添新逛法
  • 洛阳市重点民生实事取得积极进展
  • 吉普车“鼻祖”在洛八办展出 70多岁了...
  • 危险！洛阳小伙脚踩“风火轮”推小推...
  • 10月底前，洛阳100个老旧小区换新颜
  • 提醒！洛龙区美茵街行道树落黏液 别在...
  • 洛阳这对夫妻假装遛狗实为偷车 “演...
  • 洛阳一保姆怕丢工作想家不敢回 雇主却...
  • 丝绸之路和大运河串联洛阳与世界
  • 洛阳建综合性自然科学类博物馆 展示洛...
    		•
    百姓呼声
    洛阳地铁3号线正开展规划方案的研究工作
    咨询：还款账户如何追加媳妇的公积金账号
    精彩图片
    50辆复古铛铛车已上路 ...
    洛阳在外交平台大放异彩
    专家带您品牡丹
    吉普车“鼻祖”在洛八...
    精彩热帖

    春天的乡村

    飞车魅影

    兴洛湖公园随拍

    大美洛阳 国色天香
    /美如仙境的新疆喀纳斯秋色
    /美如仙境的新疆喀纳斯秋色
    /国庆阿尔山之旅
     
    版权声明：洛阳日报报业集团版权所有，未经书面授权，禁止复制、转载或建立镜像等。 联系电话：0379-65233520
    洛阳日报报业集团简介 | 广告服务 | 诚聘英才 | 网站地图　豫ICP备05017468号

    互联网新闻信息服务许可证 编号：4112012002　　 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238　　增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064　　
    网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233618 65233767 传真：(0379)65233529
    地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
    本站法律顾问 河南中冶律师事务所 张彦立 不良信息举报电话：（0379）65233605