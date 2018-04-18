驻洛某部维和官兵 万里之外传播中国文化

“能在异国他乡站上舞台，向世界展示中国传统文化魅力，我很自豪！”昨日，想起前几天刚刚参与的一场特殊的文艺演出，正在南苏丹执行维和任务的驻洛某部女兵刘俊仍兴奋不已。

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“能在异国他乡站上舞台，向世界展示中国传统文化魅力，我很自豪！”昨日，想起前几天刚刚参与的一场特殊的文艺演出，正在南苏丹执行维和任务的驻洛某部女兵刘俊仍兴奋不已。

当地时间4月10日，在万里之外的中国赴南苏丹维和部队营区进行了一场特殊的“天下一家共筑和平”文艺演出。

演员，是由驻洛某部为主抽组建立的中国第4批赴南苏丹维和步兵营的官兵；观众，是到联合国南苏丹特派团调研的联合国总部第五委员会的20余名官员等。

当晚，文艺演出在阵阵清风中上演。在露天舞台上，集装箱背景墙上中英双语写的“构建人类命运共同体”标语引人注目。

伴随着欢快热烈的音乐声，文艺演出在精彩的舞龙舞狮表演中拉开序幕。紧接着，刘俊和战友们身着汉服，演绎的古典舞蹈《礼仪之邦》，将中国女性古典柔和之美和中国礼仪之邦的魅力表现得淋漓尽致。

精彩节目令人目不暇接：古筝演奏，旋律令人思绪宁静，回味绵长；书法表演，用跌宕有致的线条粗细变化，勾勒出汉字的独特魅力；武术表演，刚柔并济的武打动作，展示着中华武术的博大精深……

“我们始终坚持‘构建人类命运共同体’这一理念，弘扬中国文化，传播中国声音，使大国形象更加深入人心！”维和步兵营教导员潘高峰说。

演出结束后，联合国调研人员纷纷表示，中国传统文化博大精深，并盛赞我国维和官兵为地区和平进程作出积极贡献。（洛阳日报记者 申利超 通讯员 王岸鸿 马玉军）（图片由受访者提供）