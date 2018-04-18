洛阳将建400个劳模创新工作室

记者昨日从市总工会获悉，到2020年年底，全市计划创建劳模(工匠、技能人才、青年职工)创新工作室400个。

记者昨日从市总工会获悉，到2020年年底，全市计划创建劳模(工匠、技能人才、青年职工)创新工作室400个。

劳模创新工作室是指以劳模、工匠、技能人才、青年职工名字命名，集中本单位(企业)技术精英力量而组成创新团队，为单位(企业或行业)攻坚克难，为职工释疑解惑、传授技艺的工作场所。其创建条件要达到“七有”，即有活动场地、有工作经费、有攻关项目、有创新成果、有完善工作制度和管理办法、有必要的设施设备、有固定的专家团队。

劳模创新工作室以企业自建为主，市总工会每年帮助创建10至20个，各补助专项资金3万元。市总工会每年表彰20个洛阳市示范劳模创新工作室，各奖励工作经费3万元。（洛阳日报记者 姜明明 通讯员 孙雪芹）