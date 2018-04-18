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吉普车“鼻祖”在洛八办展出 70多岁了还能跑
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源： 洛阳网—洛阳晚报 2018-04-20 08:40

工作人员正在擦拭吉普车

　　核心提示

　　近日，不少市民参观八路军驻洛办事处纪念馆时发现，进馆右手边玻璃房展厅内，停着一辆颇有年代感的军绿色吉普车。旁边的牌子上介绍，这是抗战时期的经典威利斯吉普车，1942年美国制造。它的收藏者、洛阳百年留声博物馆馆长张建洛说，这是在洛阳解放70周年之际特意从外地征集来的展品。您可别以为这辆“老古董”只能看不能用，经过保养的它现在还能跑呢。

　　70多岁了还能跑，它可是吉普车的“鼻祖”

　　为了让我们看得更仔细，纪念馆工作人员启动车后，伴着一阵发动机的轰鸣声，将车开出玻璃房直接下了三层台阶。这样的阵势立即引来游客一阵惊叹：“这老爷车竟然还能开啊！”

　　“这威利斯吉普车可是吉普车的‘鼻祖’呢，性能很强，是20世纪40年代美国造的车，也是在中国抗战及解放战争时期服役的车。”张建洛说，这款车没有车门，副驾驶座位旁有一根短短的安全带拦着，主要是方便驾驶员和乘客快速逃生。车门旁挂着的铁锹和斧子，可以帮助车在陷入泥沼时快速脱身。方向盘旁边除了有仪表盘，还有一个窄长的铁罩，里面可以放步枪，遇到敌情及时应战。除此之外，车身还配备了电台天线、药箱……

　　可快速变为救护车，一次运送8名伤员

　　张建洛笑着提醒我们，别看车不大，它能一次运送8名伤员。就在我们惊讶时，张建洛和工作人员将这辆车的风挡玻璃放倒。“前面引擎盖上可以放担架，再将后侧的一排座位和后备厢简单改造，一辆救护车就成了，这在战争时是标准配置。”张建洛说，威利斯吉普系四轮驱动，保证车在复杂的路面上可以自如行驶。

　　除了运送伤员，它还可以被用来拖轻型火炮、拖火车车皮、挖沟、筑垒等。卸掉这辆车的轮胎，其轮胎钢圈刚好能卡在铁轨上，直接能沿铁轨行驶。

　　功能强大的它，还足够轻便，其总重还不足半吨。“遇到复杂路况时，当时经过训练的士兵，可以在6分钟内将这辆车拆掉背走，还能在20分钟内组装完毕重新上路。”张建洛说，这些特点都是这辆车的魅力所在。

　　将车运到洛八办展出，希望让更多的人看到

　　张建洛说，能征集到这辆车实属幸运。“这辆车是部队早些年更新车辆时淘汰下来的，差点儿被当废品卖掉，幸亏一名军人收藏了下来，如今当时的收藏者已经离世，其子女为了给这个‘老古董’找个好去处，上网搜索信息时联系到我。”张建洛说，能够征集到这样一款战争时期的吉普车，并发现这车的性能也很好，他激动得好几天睡不着觉。

　　在洛阳解放70周年前夕，张建洛将车从外地托运回洛阳，一番保养后，他将车运到纪念馆里展出。“这样珍贵的藏品，我希望展出后让更多的人看到，也能为我们建设博物馆之都添把力。”张建洛说，他还征集到了一辆1944年美国生产的威利斯M38吉普车，不久也将和游客见面。（洛阳晚报首席记者 王博东 文/图）
[ 责任编辑：崔利利]
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