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洛阳：以党的创新理论引领团员青年
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源： 洛阳网-洛阳日报 2018-04-20 08:36

　　从即日起至今年11月底，共青团洛阳市委将全面开展“党的创新理论万场宣讲进基层”、深入实施“青年大学习”行动。

　　18日，该行动启动仪式暨首场宣讲会在河南科技大学举行。在启动仪式上印发的《关于开展洛阳共青团“党的创新理论万场宣讲进基层”深入实施“青年大学习”行动的方案》明确，团市委将遴选十九大青年代表、理论专家学者、青年典型等组建宣讲队伍，重点面向大学生和青年知识分子，工人、农民等职业青年，中职生、中学生和少年儿童，新兴青年群体等，深入基层一线，讲述学习习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神的深刻体会和生动故事。根据部署，市级宣讲团开展不少于20场基层集中宣讲活动，县级宣讲团不少于10场，宣讲活动将覆盖我市各基层团组织。（洛阳日报记者 李梦龙 通讯员 张珂）
[ 责任编辑：马佳佳]
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