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50辆复古铛铛车已上路 游洛阳再添新逛法
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源： 洛阳网—洛阳晚报 2018-04-20 08:39

　　复古铛铛车的车厢尽显复古风

　　这两天，您有没有在街头偶遇复古铛铛车？经过前期少量试车，目前我市首批50辆复古铛铛车已上路。它们分散于4条公交线路中，把一批批市民、游客送往王城公园、龙门石窟、白马寺等旅游景区。复古铛铛车坐上去啥感觉？来看看记者的体验吧。

　　体验

　　走进车厢，复古气息扑面而来

　　“快看！洛阳还有这种公交车！”昨日9时许，在洛阳龙门站公交站点，随着一阵清脆的铛铛声，一辆复古铛铛车向站台缓缓驶来，让不少候车的乘客倍感新奇。该车车头上方的LED显示屏上，滚动显示着线路信息：洛阳龙门站—龙门石窟专线。

　　车门打开，记者随众多乘客登上这辆复古铛铛车，开始了“体验之旅”。车厢内，暗红色的木纹地板搭配金黄色的窗帘和棕红色仿皮面座椅，尽显复古文艺范儿。车厢内共有26个乘客座椅，对称分布在车厢两侧。

　　不到5分钟，复古铛铛车内已座无虚席，说着各地方言的游客好奇地打量着四周。“好像从电影里来的公交车，太‘穿越’了！”来自西安的90后姑娘小蒙拿出手机自拍，说要在微信朋友圈里好好晒一晒。

　　车辆平稳启动，透过大大的玻璃窗，街头的绮丽景色一览无余。与其他公交车不同的是，复古铛铛车的车厢正后方安装的玻璃窗很大，从车里向后望去，视野很开阔。

　　洛阳龙门站—龙门石窟专线直达龙门石窟景区，仅仅10分钟后，我们就到达了目的地。下车后，不少游客对复古铛铛车依依不舍：“回去的时候，咱们还坐这种车！”

　　乘坐

　　想坐复古铛铛车，请选择这些线路

　　目前，复古铛铛车主要在4条公交线路上服务：除了洛阳龙门站—龙门石窟专线，还有往返于洛阳站与白马寺的56路、往返于洛阳站与龙门石窟的81路，以及往返于东花坛与牡丹广场的9路。

　　为啥分布在这些公交线路上？市公交集团相关负责人表示，这些公交线路上分布着王城公园、龙门石窟、白马寺、丽景门等知名景区，复古铛铛车的加入，能为游客前往这些景区增加更多乐趣，有利于提升洛阳形象。

　　如果您也想感受复古铛铛车的复古风，可以到上述线路沿线站点候车。上述负责人表示，复古铛铛车与其他车型的公交车交替发车，票价暂时按照现有线路票价标准执行，可使用各类公交IC卡。

　　提醒

　　复古铛铛车“粉丝”多，乘车时请礼让

　　从龙门石窟景区返程时，记者选择了一辆81路复古铛铛车。由于复古铛铛车“粉丝”太多，不少市民和游客宁可多等一会儿，也要乘坐复古铛铛车，因此车厢内略显拥挤。

　　复古铛铛车驾驶员想通过本报给大家提个醒：复古铛铛车内共有10个老弱病残孕专座，分两排设在车厢前部两侧，如果您乘车时遇到人多拥挤的情况，请自觉礼让、排队上下车，维护洛阳文明形象。（洛阳晚报记者 智慧 通讯员 王明广/文 记者 张怡熙/图）
[ 责任编辑：崔利利]
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