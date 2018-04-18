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10月底前，洛阳100个老旧小区换新颜
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源： 洛阳网-洛阳日报 2018-04-20 08:55

　　3次楼道大清理的“战绩”是150多辆生锈的自行车、十几件大小各异的旧家具及数不清的杂物……近日，瀍河区通巷社区河南林业职业学院东家属院完成治理工作，院内焕然一新，居民乐开了花。

　　近日，记者来到该家属院，新粉刷过的居民楼在明媚阳光下白得有些刺眼，几个居民正在新修的文化广场上闲聊，很是惬意。

　　“变化真不小，我们很满意。”居民马建国说，这个位于小区大门口的文化广场以前是一座老式公厕，味道难闻不说，大家一进小区门就看到厕所，十分扎眼。现在广场上铺着平平整整的透水砖，绿化也很漂亮，晚饭后来这里溜达溜达，很是舒心。

　　通巷社区党支部书记穆会欣说，该小区建成于2000年，各种设施老化严重。今年3月，我市部署城市治乱、治脏、治污、治违、治差等“五项治理”专项行动以后，社区及河南林业职业学院积极响应，投入60多万元进行治理。在治理过程中，小区、学校的志愿者也帮了很大的忙，例如文化广场上的绿化工程就是该校园林专业的师生设计的。

　　东家属院内变化最大的，除了文化广场，还有1号家属楼后的空地。以前，这块狭长的空地上被居民种上了蔬菜，看上去凌乱不堪，还容易滋生蚊虫。经过改造，空地被硬化，空地入口处还砌上了古典园林式的小门，仿古墙檐充满巧思。

　　穆会欣说，社区已经向体育部门申请，未来将在广场上安装健身器材，让居民不出小区就有健身的去处。

　　根据相关计划，今年10月底前，城市区将有100个老旧小区院落完成达标改造。市住建委相关负责人表示，除了河南林业职业学院东家属院，城市区还有几十个老旧小区也开启了治理工作，治理的重点包括居民楼外墙粉刷、庭院内道路改造、楼道清理美化、增设安全防范设施等，且每项都有详细的标准。例如道路、道牙改造后应道路畅通、无积水，所有管道井、窨井等井盖不高出和低于路面；道牙全部用水泥一次性灌注或水泥条立放；楼前小草坪影响小区消防通道和美观的，应铺设彩色人行道坪砖等。

　　此外，不少老旧小区环境“脏乱差”的根源在于没有运行良好的物业。针对这种情况，我市还鼓励小区在改造硬件的同时，根据业主意愿，引入专业化物业服务企业、物业服务其他管理人或以业主自我管理的方式实施物业管理，建立老旧小区物业管理长效机制。（洛阳日报记者 张宁 通讯员 王少峰 文/图）
[ 责任编辑：席倩倩]
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