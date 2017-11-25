洛阳市总工会十四届六次全委（扩大）会议召开

18日，市总工会十四届六次全委(扩大)会议召开。

18日，市总工会十四届六次全委(扩大)会议召开。

会议强调，各级工会组织要深刻领会习近平新时代中国特色社会主义思想，牢牢把握正确政治方向。要全力打造知识型、技能型、创新型产业工人队伍，充分发挥工人阶级主力军作用。要牢固树立以人民为中心的服务理念，实现好维护好发展好职工根本利益。要始终坚持强“三性”去“四化”，不断深化工会系统改革创新。要紧紧扭住全面从严治党不放松，努力提升工会系统党的建设水平。

会议审议通过了市总工会十四届六次全委(扩大)会议上的工作报告，表决通过了《洛阳市总工会关于以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导团结动员百万职工为实现党的十九大目标任务建功立业的决议》。会议选举并通过了市总工会十四届委员会替补、增补委员。

市委常委、市纪委书记、市监察委员会主任赵会生，市政协副主席、市总工会主席吉振华等参加会议。（洛阳日报记者 姜明明 通讯员 孙雪芹）