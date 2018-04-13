老人突发低血糖晕倒路边 洛阳民警紧急送医救治

17日，记者从长春路派出所听说一件暖心事儿：一个老人晕倒在路边，民警赶到现场，将老人扶至安全区域。随后，民警将老人送往医院接受救治。
17日，记者从长春路派出所听说一件暖心事儿：一个老人晕倒在路边，民警赶到现场，将老人扶至安全区域。随后，民警将老人送往医院接受救治。
16日10时34分，市民报警称，一个老人在南昌路与辽宁路交叉口附近晕倒。民警赶到现场时，老人躺在马路上，身边没有家人陪伴。民警上前喊老人，见他尚有意识，就赶紧将人扶到辽宁路南侧阴凉处休息。
几分钟后，老人逐渐清醒过来。老人说，他姓胡，71岁，有高血压和低血糖病史，这次可能是低血糖导致晕倒。得知情况后，民警到附近一家银行找来冰糖，给胡先生吃下。
随后，胡先生拿出手机拨打了妻子的电话。在征得其妻子同意后，民警拨打120并护送救护车将胡先生送到一家医院。直到胡先生的妻子赶到医院，民警才放心地离开。（洛阳晚报记者 余子愚 通讯员 宋健）
互联网新闻信息服务许可证 编号：4112012002 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238 增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064
网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233618 65233767 传真：(0379)65233529
地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
本站法律顾问 河南中冶律师事务所 张彦立 不良信息举报电话：（0379）65233605