老人突发低血糖晕倒路边 洛阳民警紧急送医救治

17日，记者从长春路派出所听说一件暖心事儿：一个老人晕倒在路边，民警赶到现场，将老人扶至安全区域。随后，民警将老人送往医院接受救治。

17日，记者从长春路派出所听说一件暖心事儿：一个老人晕倒在路边，民警赶到现场，将老人扶至安全区域。随后，民警将老人送往医院接受救治。

16日10时34分，市民报警称，一个老人在南昌路与辽宁路交叉口附近晕倒。民警赶到现场时，老人躺在马路上，身边没有家人陪伴。民警上前喊老人，见他尚有意识，就赶紧将人扶到辽宁路南侧阴凉处休息。

几分钟后，老人逐渐清醒过来。老人说，他姓胡，71岁，有高血压和低血糖病史，这次可能是低血糖导致晕倒。得知情况后，民警到附近一家银行找来冰糖，给胡先生吃下。

随后，胡先生拿出手机拨打了妻子的电话。在征得其妻子同意后，民警拨打120并护送救护车将胡先生送到一家医院。直到胡先生的妻子赶到医院，民警才放心地离开。（洛阳晚报记者 余子愚 通讯员 宋健）