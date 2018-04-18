洛阳中科生物芯片公司：嫁接产业资源 实现技术突破

昨日，在高新区中科科技园，洛阳中科生物芯片技术有限公司中试车间，技术人员在开展生物芯片产品中试。一滴畜禽血滴在指甲盖大小的生物芯片上，再扫一扫二维码，蓝耳病、禽流感病毒检测报告就可在手机上即时显示。
昨日，在高新区中科科技园，洛阳中科生物芯片技术有限公司中试车间，技术人员在开展生物芯片产品中试。一滴畜禽血滴在指甲盖大小的生物芯片上，再扫一扫二维码，蓝耳病、禽流感病毒检测报告就可在手机上即时显示。
该公司以“0+X”纳米膜技术为依托，与北京中科基因技术有限公司合资成立洛阳中科生物芯片公司，实现了这一新技术在世界兽药领域应用“零的突破”。（洛阳日报记者 常世峰 特约通讯员 王思臣 摄）
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