故宫博物院藏牡丹题材文物特展开展

昨日下午，“天下无双品人间第一花——故宫博物院藏牡丹题材文物特展”开幕式暨龙门石窟东山擂鼓台区考古报告首发式在洛阳博物馆举行。

昨日下午，“天下无双品人间第一花——故宫博物院藏牡丹题材文物特展”开幕式暨龙门石窟东山擂鼓台区考古报告首发式在洛阳博物馆举行。

2016年，洛阳市和故宫博物院在北京联袂打造了故宫博物院牡丹题材文物精品与洛阳牡丹联展，引起了社会广泛关注。今年，双方再次合作，在洛阳博物馆举办“天下无双品人间第一花——故宫博物院藏牡丹题材文物特展”，共展出108件(套)关于牡丹题材的精品文物。这批文物中，既有以牡丹与龙凤花鸟组合装饰的器皿，也有以牡丹为主角的画作，还有以牡丹为装饰的匹料、服饰，品类丰富、品质精良，与满城盛放的洛阳牡丹交相辉映。本次展览将持续至7月9日。

现场还举行了龙门石窟东山擂鼓台区考古报告首发式。龙门东山石窟群，自南向北分别集中于东山南段的擂鼓台、万佛沟和北段的香山寺区，是龙门唐代佛教窟龛的重要组成部分。该报告的擂鼓台区是位于东山南段万佛沟以南，以原俗称“擂鼓台”的窟龛造像为主体的相对独立的一个区段。该报告的出版，对于解决擂鼓台区窟龛的佛教内涵及年代问题、深入研究龙门盛唐洞窟乃至全国的唐代石窟，具有重要的学术价值。

故宫博物院副院长冯乃恩，国际博物馆协会副主席、中国博物馆协会副理事长兼秘书长安来顺，国际博物馆协会前主席汉斯马丁·君特·辛兹，乌兹别克斯坦布哈拉市副市长卡默尔·加福罗维奇·达乌罗诺夫，省文物局副局长贾连敏，副市长魏险峰等参加相关活动。（洛阳日报记者 李东慧 朱艳艳 通讯员 李莹）