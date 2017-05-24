洛阳市召开文明城市创建“五项治理”百日攻坚工作推进会

昨日，我市召开文明城市创建“五项治理”百日攻坚工作推进会，听取工作推进情况，研究部署下一步工作。

昨日，我市召开文明城市创建“五项治理”百日攻坚工作推进会，听取工作推进情况，研究部署下一步工作。

自3月25日我市召开文明城市创建“五项治理”百日攻坚行动动员会以来，各城区共集中整治各类广告牌匾3042处，全市发现并督促整改市容、环卫、市政、绿化等问题21956个，发现河渠排污口48处。截至目前，城市区(不含吉利区)新增集中供热面积50万平方米，城市区新建公厕20座、提升改造公厕10座。但是，部分地区和单位也存在思想认识不到位、宣传发动不深入、工作进展不平衡等问题。

会议强调，各地各有关部门要提高思想站位，加强宣传引导，坚持铁腕治理，着力破除制约“五项治理”深入推进的瓶颈；要强化大局意识和整体观念，坚持领导带头、部门协同、科学调度、统筹推进、形成合力，确保工程进度和治理成效；要以强力督查增进群众认同，以责任担当回应群众关切，以严格问责确保实效，推动城市建管水平提质、提效、提升。

市委常委、宣传部部长杨炳旭，市委常委、市政府党组成员王琰君等参加会议。（洛阳日报记者 姜明明 通讯员 陈志强）