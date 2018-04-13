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“当好东道主，热情迎嘉宾”活动倡议书
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源： 洛阳网-洛阳日报 2018-04-20 08:37

　　全市广大市民朋友们：

　　花开正逢盛世春，古都迈向新时代，四月的洛阳繁花似锦、人流如潮。我们迎来了四海宾朋、八方来客。为了给各位宾客提供良好的服务，我们希望广大市民朋友在第36届中国洛阳牡丹文化节期间开展“当好东道主，热情迎嘉宾”活动，为此，倡议如下：

　　一、争做文明服务引领者。自觉投身到青年志愿者服务和岗位学雷锋活动中，立足岗位，说话和气，助人为乐，无私奉献，用微笑喜迎各方宾客，用热心帮助各地朋友，充分展示洛阳人的精神风貌和时代风采。

　　二、争做文明交通践行者。从我做起，绿色出行。严守交通法规，做到文明乘车、文明驾车、有序停车。不乱停放共享单车，不乱穿马路，不闯红灯，当好洛阳的“迎宾大使”“爱心大使”，使每一个人、每一辆车、每一条街道都成为古都洛阳的文明风景线。

　　三、争做文明执法的守卫者。广大执法人员要规范执法，热情服务，宽严适度，诚恳接受监督，坚决杜绝简单粗暴和不作为、乱作为行为。要坚持打防结合，群防群治，维护良好的社会治安秩序，严厉打击各种违法犯罪活动。广大市民积极主动配合各类执法，积极参与为文明执法点赞活动，共同建设法治社会。

　　四、争做文明经营的参与者。全市各窗口服务行业要坚持诚信为本，规范经营行为，杜绝假冒伪劣和坑蒙拐骗等违法活动。要改善服务态度，提高服务质量，想宾客所想，急宾客所急，帮宾客所需，共同擦亮洛阳城市文明服务窗口。

　　五、争做文明旅游的倡导者。各景点景区要树牢文明旅游理念。完善旅游配套服务设施，加强文明旅游服务培训，提高服务质量水平，提倡市民朋友绿色出行，文明出游。积极保护旅游资源，制止和劝阻乱刻乱画、乱扔垃圾等不文明行为，维护文明旅游秩序。

　　六、争做文明餐桌的示范者。倡导广大市民“文明用餐，俭以养德”，坚持按需点餐、理性消费、厉行节约、反对浪费，做到不剩饭、不剩菜，不暴饮暴食，不酗酒。遵守社会公德，不在餐饮场所大声喧哗、吸烟，积极营造温馨、文明的就餐环境。

　　“践行价值观、文明我先行”。开展“当好东道主，热情迎嘉宾”活动，重在实践，贵在行动。让我们携手同心，从我做起，从现在做起，从身边事做起，从一点一滴做起，做文明人、办文明事，弘扬真善美、传递正能量，为巩固提升洛阳文明城市创建成果，加快建设国家区域性中心城市、中原城市群副中心城市，打造带动全省经济发展新的增长极，谱写新时代让中原更加出彩的洛阳新篇章，不断做出新的更大贡献。

　　中共洛阳市委宣传部

　　洛阳市文明办

　　2018年4月20日
[ 责任编辑：马佳佳]
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