月季街头俏 路旁添美景

红色、粉色的藤本月季沿着桥下的篱笆缠绕攀爬，远远望去，犹如一面花墙……昨日，《洛阳晚报》记者在定鼎立交桥下看到，绿化带内成片的藤本月季已相继绽放，为来往行人身旁增添美丽风景。

在定鼎立交桥下，藤本月季初开

红色、粉色的藤本月季沿着桥下的篱笆缠绕攀爬，远远望去，犹如一面花墙……昨日，《洛阳晚报》记者在定鼎立交桥下看到，绿化带内成片的藤本月季已相继绽放，为来往行人身旁增添美丽风景。

在有限空间内最大限度增加绿量——近年来，我市对部分城市道路进行了垂直绿化。

市绿化管理中心相关负责人表示，目前，街头绽放的藤本月季，预计花期可持续至5月上旬。

除了定鼎立交桥下，九都东路定鼎立交桥至启明南路段、中州西路建设路至西环路段、九都西路孙辛路至南昌路段、魏紫路(原道北五路)定鼎路至经三路段、洛阳民俗博物馆门前广场、熙春园广场(中州东路与启明南路交叉口东北侧)、环城北路与人民街交叉口附近绿地也种植有月季。（记者 李雨璐 通讯员 牛保华/文 记者 张怡熙/图）