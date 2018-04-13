洛阳一保姆怕丢工作想家不敢回 雇主却这样对她说......

昨日，市民刘老先生给记者说了一件事儿：我家保姆最近闷闷不乐，问她啥事儿也不说，后来才知道她想家，但又舍不得工作，后经民警联系，保姆的家人赶来将其接走。若她还来洛阳，我愿继续雇她。

昨日，市民刘老先生给记者说了一件事儿：我家保姆最近闷闷不乐，问她啥事儿也不说，后来才知道她想家，但又舍不得工作，后经民警联系，保姆的家人赶来将其接走。若她还来洛阳，我愿继续雇她。

74岁的刘老先生家住西工区广电街一小区。因儿女常年不在身边，老伴儿又卧病在床，去年8月，刘老先生请来保姆张女士到家帮忙。张女士家在三门峡，在刘老先生家一直勤勤恳恳，刘老先生两口子对她很满意。

最近，刘老先生发现张女士有些不对劲儿——每隔一两天就要外出几个小时。刘老先生问张女士，张女士说她干到月底不干了。这么好的保姆刘老先生两口子舍不得，猜测她是家里遇到了啥难处，又不方便告诉他们。

18日晚，刘老先生再次挽留张女士，还说要给张女士的女儿打电话沟通一下。没想到，张女士一听就急了，说要跳楼，吓得刘老先生不知所措，赶紧报警。

西工派出所民警到场协调后，大家才知道，张女士自从来到刘老先生家当保姆，一直没回过老家，她虽然很想家，但又舍不得工作，因此很郁闷，只好外出散心。随后，民警联系上张女士的女儿，让她将张女士接回老家。

刘老先生说，若张女士回老家休养一段时间后还回洛阳，他愿意继续雇她。（洛阳晚报记者 山军伟 通讯员 张国锋）