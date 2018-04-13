下月，到创博会上来次创意之旅

昨日，记者从市科技局获悉，2018中国·洛阳(国际)创意产业博览会暨第六届“三彩杯”创意设计大赛(简称创博会)，将于5月18日至20日在洛阳会展中心举行。
昨日，记者从市科技局获悉，2018中国·洛阳(国际)创意产业博览会暨第六届“三彩杯”创意设计大赛(简称创博会)，将于5月18日至20日在洛阳会展中心举行。
本届创博会的主题为“美丽中国多彩洛阳”，其间将举办“三彩杯”创意设计大赛、创意产业高峰论坛、工业设计高峰论坛、现场互动等多项活动，现场每名参与者将踏上一次趣味十足的创意之旅。
届时，现场不是单纯进行产品展示，参观者可看、可听、可玩、可感受，参展企业将把产品融入情境中，方便参观者理解其创意故事。参观者还可自己动手制作棉花糖、体验传统竹筐制作等。（洛阳晚报记者 郭飞飞 通讯员 任姣姣 邹晶晶）
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