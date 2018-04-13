嵩县水磨村：扶贫搬迁住新房 建设美丽新乡村

昨日，记者在嵩县车村镇水磨村看到，易地扶贫搬迁安置房成了村里一道亮丽的风景。在超市购物，在党建文化广场跳舞健身，村民享受着美丽乡村建设带来的成果。

昨日，记者在嵩县车村镇水磨村看到，易地扶贫搬迁安置房成了村里一道亮丽的风景。在超市购物，在党建文化广场跳舞健身，村民享受着美丽乡村建设带来的成果。

近年，该村依托独特的山水资源，在用好易地搬迁、到户增收、光伏发电、“两免一补”等国家扶贫政策的同时，大力建设美丽乡村。目前，该村已建成党建文化长廊一条街、便民服务中心、文化广场、标准化幼儿园和便民超市等，新建扶贫车间，发展特色农业，带动140余户贫困家庭就业脱贫。（洛阳日报记者 梅占国 通讯员 周平均 李万雷 摄）