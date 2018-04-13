在中原更加出彩中“画”上浓重的一笔—— 七论做好创新大文章、打好洛阳“四张牌”

省委书记王国生日前莅洛调研，对洛阳发展思路举措给予充分肯定，要求洛阳在建设中原城市群副中心城市中迈出新步伐，在中原更加出彩中“画”上浓重的一笔。“浓重的一笔”，饱含着期待，鼓舞着人心，召唤着担当。正如市委书记李亚强调的那样，这意味着洛阳要在加快建设副中心、打造全省增长极上下更大功夫，谱写新时代洛阳发展的精彩篇章。

洛平

干事创业，最需要的是“舍我其谁的信念、勇当尖兵的决心”。

省委书记王国生日前莅洛调研，对洛阳发展思路举措给予充分肯定，要求洛阳在建设中原城市群副中心城市中迈出新步伐，在中原更加出彩中“画”上浓重的一笔。“浓重的一笔”，饱含着期待，鼓舞着人心，召唤着担当。正如市委书记李亚强调的那样，这意味着洛阳要在加快建设副中心、打造全省增长极上下更大功夫，谱写新时代洛阳发展的精彩篇章。

“实现‘两个一百年’奋斗目标、实现中华民族伟大复兴的中国梦，需要中原更加出彩。”四年前，习近平总书记调研指导河南工作时的重要讲话和指示精神深邃高远、厚望如山，激发中原更加出彩的强劲动力，成为引领河南发展的时代最强音。

立足全局，方可成于一域；成于一域，方可立身全局。实现中国梦需要中原更加出彩，中原更加出彩需要洛阳“画”上浓重的一笔。

这一笔，从谋篇布局就很“浓重”。

当历史进入“十三五时间”，省第十次党代会赋予洛阳发展新的战略定位，省委、省政府出台《若干意见》支持洛阳加快中原城市群副中心城市建设、打造带动全省发展新的增长极，期望洛阳在增强实力中提升地位、在发挥优势中服务全局、在率先发展中带动周边，真正成为全省综合实力强、发展后劲强、辐射带动能力强的新的增长极，为中原更加出彩作出更大贡献。

这一笔，从使命在肩就很“浓重”。

作为一个“四万亿经济体”，河南发展单靠一极支撑是不行的，必须要有两极乃至多极作为顶梁柱。把洛阳打造成带动全省发展新的增长极，构建“一主一副”双中心的发展模式，形成双极带动的新格局，中原更加出彩才有强劲支撑。作为千年古都、老工业基地，作为全国区域性中心城市、中原城市群副中心城市，洛阳有条件、有能力扛起“新的增长极”的担子，也理应在中原更加出彩中勇于担当、走在前列、率先出彩。

这一笔，从破题起势就很“浓重”。

持续聚焦新战略定位，洛阳研究出台了《实施方案》，明确了具体工作任务。加快建设全国性重要交通枢纽，第一条高架快速路古城快速路建出“洛阳速度”“洛阳效率”，中西部非省会城市首个地铁快速掘进，“三横三纵三环”高速路网建设提速提效；加快建设国家创新型城市，自创区、自贸区“两区同建、双自联动”，“天宫”“蛟龙”“天眼”“墨子”“大飞机”等国家重大科技成果闪耀“洛阳元素”；加快建设全国重要的先进制造业和现代服务业基地，467种“洛阳制造”产品进入国际市场，机器人及智能装备制造迈向千亿级产业集群；加快建设国际文化旅游名城，二里头遗址博物馆开建，隋唐洛阳城“一区一轴一带”保护展示工程提速；加快建设“一带一路”主要节点城市，中亚班列开通，洛阳企业加速全球布局；加快建设幸福宜居现代化城市，“一中心六组团”城市发展战略蹄疾步稳，“四河同治、三渠联动”渐次铺开，众多小游园纷纷亮相街头……

这一笔，从首张答卷就很“浓重”。

当2017年画上句号，洛阳经济总量首次突破4000亿元大关，占全省比重在时隔4年之后回升至10%左右，支撑全省的能力显著提升，新的增长极正在崛起；“三产”首次超过“二产”，成为全市国民经济第一大产业，洛阳产业结构迎来了由“二三一”向“三二一”的历史性拐点，这在全省无疑具有强大示范意义，将为豫西北地区转型升级起到更大的辐射带动作用，洛阳在中原更加出彩中的“角色担当”更有分量。

“日月之行，若出其中；星汉灿烂，若出其里。”新时代的气象更加恢宏，新时代的征程更加壮阔。在中原更加出彩的奋斗之路上，没有坐享其成的乘客、事不关己的看客，洛阳身为“共和国长子”，就要有“长子”的样子！

中原更加出彩，洛阳浓墨重彩。前不久，外交部河南全球推介活动在北京举行，无论是9999朵洛阳牡丹鲜切花组成的盛世花墙，还是牡丹深加工产品、牡丹文化产品的闪亮登场，抑或是来自“一带一路”沿线各国的“牡丹笑脸”巨幅群像，都展示出洛阳奋进新时代的新气象。在这次“与世界携手让河南出彩”的盛会上，王国生用“若问古今兴废事，请君只看洛阳城”的千古名句，向世界隆重推介洛阳。当河南发展的新画卷惊艳全球，洛阳已然“画”上浓重的一笔，也“一定有个可赞美的光明前途”！