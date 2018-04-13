危险！洛阳小伙脚踩“风火轮”推小推车溜娃

昨日，市民张先生拨打本报热线66778866：我在路上看到一个小伙子脚踩平衡车，手推小推车，车里有个小孩子，看得人心惊胆战，要不是他跑得快，我一定拦住他。

小伙子这样带孩子着实令人心惊胆战(视频截图)

昨日，市民张先生拨打本报热线66778866：我在路上看到一个小伙子脚踩平衡车，手推小推车，车里有个小孩子，看得人心惊胆战，要不是他跑得快，我一定拦住他。

18日16时许，张先生驾车行至芳林路与丽春路交叉口时，看到一个穿白色短袖的小伙子脚踩平衡车，手里还推着一辆小推车，车里坐着一个幼儿。

“孩子比较小，看着不到2岁，还时不时扭头看看小伙子。”张先生说，可能是孩子年龄小没有意识，看不出孩子害怕。当时，路上的机动车与电动车不少，这种带娃方式看得人心惊胆战。

原本，张先生想下车拦住小伙子，告诉对方这样带孩子太危险，但由于该路段车流量比较大，他没办法停车。等他过去路口，小伙子已推着孩子远去。

平衡车又称体感车，顾名思义，车子依靠感知骑行者的重心变化，做出前进、转向、后退等反应。由于骑行者是站在车上的，相较于骑电动车时坐着的状态，突然减速带来的惯性会使身体更难控制，带来更大风险。

记者搜索发现，在街头，平衡车引发的事故时有发生，轻则受伤“破相”，重则威胁生命安全。因此，记者在这里提醒市民，不要在街头骑平衡车，以免引发悲剧。（洛阳晚报记者 魏巍 通讯员 刘红玲 张波）