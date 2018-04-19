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五一假期乘高铁从洛阳出发 半天时间能到这么多地方
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源： 洛阳网 2018-04-26 14:42

       五一假期马上就要到了，您有出游计划吗？这个“五一”假期，与以往有所不同，随着西成高铁等几条高铁线路的开通，以及本月初新列车运行图实施，往年“五一”假期因时间关系去不了的热点旅游城市，这个“五一”可以实现啦！

2个多小时到武汉

      武汉旅游资源非常丰富，5A级旅游景区3家，4A级景区15家。自然风光独特，且具有浓郁的楚文化特色的人文景观。

　　知名景点：东湖、黄鹤楼、户部巷、木兰天池、汉口租界、归元寺、欢乐谷、汉口江滩等。

　　武汉美食：武汉是吃货们的聚集地，热干面、三鲜豆皮、周黑鸭、精武鸭脖……还有地道的武汉早餐面窝配蛋酒，想想就快按捺不住了。

　　车次情况：每天12趟高铁列车，最快2小时48分钟。

3个多小时到南京

　　和咱洛阳一样，南京也是中国四大古都之一，是中华文明的重要发祥地。

　　知名景点：中山陵、明孝陵、明城墙、玄武湖、夫子庙、紫金山、鸡鸣寺等。

　　南京美食：鸭血粉丝汤、盐水鸭、皮肚面、牛肉锅贴等。

　　车次情况：每天12趟高铁列车，最快3小时35分钟。

4个半小时到长沙

　　长沙是一座热门的旅游城市，也是一座飘着香辣味的美食城市，美景与美食让这座城市一年无旅游淡季。

　　知名景点：岳麓山、橘子洲、马王堆汉墓、岳麓书院等。

　　长沙美食：臭豆腐、糖油粑粑、口味虾、剁椒鱼头等。

　　车次情况：每天8趟高铁列车，最快4小时23分钟。

4个半小时到兰州

　　黄河水奔腾不绝，自西向东流过兰州，来兰州旅行，最不能错过的便是黄河沿岸的“百里黄河风情线”了。

　　知名景点：中山桥、水车园、黄河母亲雕像、白塔山公园、甘肃省博物馆、黄河石林国家地质公园等。

　　兰州美食：牛肉面、酿皮、水面、千层牛肉饼等。

　　车次情况：每天10趟高铁列车，最快4小时31分钟。

4个多小时到苏州

　　苏州是一座文化底蕴深厚的城市，旅游资源丰富，古城景点呈现出小、精、散的特点。

　　知名景点：苏州园林，园林中以拙政园、沧浪亭、狮子林、留园为著名；周庄古镇，沙家浜，同里古镇，寒山寺等。

　　苏州美食：蜜汁豆腐干、松子糖、玫瑰瓜子、虾子酱油、枣泥麻饼、猪油年糕等。

　　车次情况：每天6趟高铁列车，最快4小时48分钟。

5个半小时到成都

　　成都被称为“天府之国”，据说是一座来了就不想走的城市，一个让时间慢下来的“休闲之都”。

　　知名景点：都江堰、青城山、武侯祠、黄龙溪、杜甫草堂、宽窄巷子等。

　　成都美食：麻辣火锅、担担面、钵钵鸡、串串香、冒菜……只是看这些食物的照片，就已经让人垂涎三尺。

　　车次情况：每天9趟高铁列车，最快5小时16分钟。

5个半小时到杭州

　　“江南忆，最忆是杭州。山寺月中寻桂子，郡亭枕上看潮头。何日更重游?”唐代诗人白居易的这首诗已被太多的人引用过。对于杭州的向往，绝大多数人是因为她的湖光山色。

　　知名景点：西湖、灵隐寺、西溪湿地、九溪烟村、钱塘江等。

　　杭州美食：西湖醋鱼、东坡肉、宋嫂鱼羹、片儿川、猫耳朵等。

　　车次情况：每天3趟高铁列车，最快5小时31分钟。
[ 责任编辑：张燕]
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