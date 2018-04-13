创意视频PK大赛火爆进行中，快来拍小视频赢大奖吧！

“我们已准备好无人机，还邀请了歌手和舞蹈演员，就等开拍了。”日前，一名创意视频PK大赛参赛者在报名时说，自己拍视频不是为了赢，是为了宣传洛阳。

牡丹鲜花面膜

“我们已准备好无人机，还邀请了歌手和舞蹈演员，就等开拍了。”日前，一名创意视频PK大赛参赛者在报名时说，自己拍视频不是为了赢，是为了宣传洛阳。

在报名者中，雷霆公益救援队发来他们录制上传的公益活动小视频。在视频中，一名外国友人在龙门石窟背着参加公益活动的残疾游客登上台阶看卢舍那大佛，满满的正能量。

除了微信报名，还开通电话报名绿色通道

由《洛阳晚报·幸福周刊》联手上品(中国)牡丹产业有限公司推出的“种花人·牡丹籽油杯”创意视频PK大赛自4月5日启动至今，吸引不少本地市民和郑州、安阳、西安等外地拍客的关注及报名。

此次大赛面向全国征集作品，参赛者可以任意形式、任意内容(需积极向上、传播正能量)的原创小视频，在参赛时间内录制上传至抖音、快手、秒拍、西瓜视频、火山小视频等国内公众小视频平台，凭视频上传平台的昵称、ID号、手机号等信息报名参赛。

活动主办方负责人表示，报名方式其实很简单，您只需扫文后二维码关注《洛阳晚报》微信公众号(lywb20)或“上品中国牡丹”微信公众号(spzgmd)，发消息“视频PK大赛＋视频上传平台(APP)＋昵称+ID号+手机号”即可报名参赛。

如果您对此报名方式不了解，我们特意开通了电话报名热线，您可拨打18567599997、17337965316或0379-62266661进行咨询或报名。

大赛报名截至5月5日24时，万元奖金等您拿

“本次大赛报名时间为4月5日0时至5月5日24时，5月6日至5月10日，我们将依据参赛者在大赛时限内录制上传的原创小视频，依正能量、创意值、点赞数、播放量、评论数、转发数等综合数据对参赛小视频进行评定，确定最终获奖名次并公布获奖名单。”活动主办方负责人说。

奖项设置：一等奖1名，奖金10000元；二等奖2名，奖品分别为价值2560元的黄金花蕊茶礼盒一套；三等奖2名，奖品分别为价值536元的“种花人”牡丹籽油一提；参与奖600名，奖品分别为价值58元的牡丹立体雕花精油皂一套。

关注微信有福利，888份牡丹鲜花面膜免费送

此外，自即日起，为吸引广大读者关注此次大赛，鼓励更多报名者拍出更多更好的正能量小视频，主办方特准备了888份牡丹鲜花面膜，凡关注《洛阳晚报》官方微信今日发布的创意视频PK大赛信息，按第一条留言操作的读者，可前往涧西区周山路与银川路交叉口中泰大厦410室免费领取礼品一份。

快来参加“种花人·牡丹籽油杯”创意视频PK大赛赢万元奖金吧！我们欢迎您来洛阳

拍牡丹、拍景色、拍美食！（金曦 文/图）

晚报微信公众号：lywb20

上品中国牡丹微信公众号