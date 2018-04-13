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纪念中共中央发布“五一口号”70周年作品征集启事
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻 > 洛阳统战  来源： 洛阳市统战部 2018-04-19 10:05

　　今年是“五一口号”发布70周年。为深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和中共十九大精神，回顾我国多党合作形成、发展的历史进程，展望新时代中国共产党领导的多党合作和政治协商制度的美好未来，不忘合作初心，继续携手前进，彰显统一战线独特优势，奋力开创我市统战工作新局面。洛阳市委统战部决定举办纪念中共中央发布“五一口号”70周年征文活动。

　　一、征集内容

　　此次征集内容为回顾和缅怀各民主党派和无党派人士与中国共产党团结奋斗的光辉历史，“五一口号”发布的历史意义及现实启示，宣传党的统一战线方针政策，研究统一战线工作理论，介绍我国多党合作中的成功经验与典型实例，谋划和展望新时代多党合作事业的广阔前景等。

　　二、征集要求

　　1、征集要求以散文、诗词、论文、书法作品为主。2、贴近主题、思想深刻，必须为作者原创。3、论文篇幅以不超过2500字为宜。

　　三、报名方式

　　通过电子邮件发送文稿，邮件标题格式统一为“五一口号”发布70周年，邮箱：lytzbdpk@126.com。

　　文章结尾注明作者姓名、工作单位及职务(职称)、手机、电子邮箱等联系信息。

　　截止日期为2018年4月25日。

　　四、奖励方式

　　征文将评选出一、二、三等奖和优秀奖，择优在洛阳统一战线网站及微信公众号上发表，并酌情汇编成册。

　　五、联系方式

　　市委统战部党派科，0379-63207861。
[ 责任编辑：张惟一（见习）]
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