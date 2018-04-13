宜阳县张元村：种植油用牡丹 助力脱贫攻坚

昨日，在宜阳县高村乡张元村牡丹花田里，油用牡丹长势喜人，专业技术人员向农户讲解花田管理知识。
昨日，在宜阳县高村乡张元村牡丹花田里，油用牡丹长势喜人，专业技术人员向农户讲解花田管理知识。
该村采取“公司+农户”的方式发展油用牡丹2500余亩，23户贫困户参与种植，每亩可享受600元补贴，连续享受3年，每户每年可收益约1万元。今年，宜阳县委提出发展农业特色产业助力脱贫攻坚，对建档立卡贫困户加大财政扶持力度，2018年整合涉农资金不少于1000万元，用于农业特色产业脱贫项目及农业产业发展奖补。（洛阳日报记者 常世峰 通讯员 刘争艳 摄）
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