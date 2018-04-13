转变思维方式和工作方式——六论做好创新大文章、打好洛阳“四张牌”

省委书记王国生日前莅洛调研时指出，推动新时代洛阳发展，要瞄准更高目标，坚定贯彻新发展理念，牢牢抓住转变思维方式和工作方式这个关键。市委书记李亚在研究我市贯彻落实意见时强调，要转变思想观念，以思维方式转变带动工作方式转变，推出更多符合规律性、体现实效性、具有针对性的硬措施，把工作谋划到位、落实到位。

发展进入新时代，思维和行动也要跟上来。

省委书记王国生日前莅洛调研时指出，推动新时代洛阳发展，要瞄准更高目标，坚定贯彻新发展理念，牢牢抓住转变思维方式和工作方式这个关键。市委书记李亚在研究我市贯彻落实意见时强调，要转变思想观念，以思维方式转变带动工作方式转变，推出更多符合规律性、体现实效性、具有针对性的硬措施，把工作谋划到位、落实到位。

毛泽东同志曾形象地指出：“我们的任务是过河，但是没有桥或没有船就不能过。不解决桥或船的问题，过河就是一句空话。”思维方式和工作方式就好比“桥或船”，它既是一套“新方法的集成”，也是一把“找到新方法的钥匙”，它既回答“怎么看”，也给出“怎么干”。

党的十八大以来，习近平总书记反复强调要树立辩证思维、创新思维、战略思维、历史思维、底线思维，坚持问题导向，瞄着问题去、奔着问题来，想干愿干积极干，能干会干善于干，避免“新办法不会用，老办法不管用，硬办法不敢用，软办法不顶用”。发展迈向高质量，大力转变经济发展方式、优化经济结构、转换增长动力，这是我们必须跨越的关口。转变发展方式，首先在于转变思维方式和工作方式，“如果思维方式还停留在过去的老套路上，不仅难有出路，还会坐失良机”。

“十三五”期间，李亚连续三年在春节前夕给广大干部布置“作业题”。从2016年“洛阳要靠什么样的体系把五大发展理念落到实处，实现更好更快发展？”，到2017年“如何在新的一年狠抓落实、务求实效，撸起袖子加油干？”，再到2018年“在新起点、新征程中，如何以过硬措施、过硬作风抓落实、保态势，让党的十九大精神在洛阳落地生根，形成生动实践？”，三道“作业题”紧紧围绕发展这个中心，同时一以贯之的是倒逼党员干部转变思维方式和工作方式。

回望“十三五”发展的“上半程”，洛阳始终以新发展理念为“指挥棒”，解放思想、与时俱进，求真务实、做则必成，在顶层设计上确立了“四高一强一率先”奋斗目标和“9+2”工作布局，在中观层面推出了60个重大专项，在微观层面实施了一大批重点项目。在这一实践过程中，全市各级领导班子和领导干部领导方式和思维方式加快转变、领导能力和决策水平持续提升，工作的原则性、系统性、预见性、创造性不断增强。

思维活跃是最大活力，工作效果是客观成绩。洛阳各项工作之所以“越抓越精准、越抓越具体、越抓越有效”，就在于深学笃用新理念，灵活运用辩证法，具体问题具体分析，在激活干部思维方式中蓄积“软实力”，在创新工作方式中获取“行动力”，切实撬动洛阳发展方式转变。

“明者因时而变，知者随世而制。”

中国特色社会主义进入新时代，对党和国家工作提出许多新要求。具体到洛阳，全市经济社会发展虽然总体平稳、稳中有进、稳中向好，但与国家区域性中心城市、中原城市群副中心城市、带动全省经济发展新的增长极的战略定位相比，还有不小差距，特别是长期积累的深层次矛盾和问题尚未得到彻底解决，发展质量和效益亟待提高，产业结构不优、创新引领作用不足、城乡区域发展差距较大、环境污染问题依旧突出，传统的思维方式和工作方式已经不能适应新的形势任务。

新时代的任务已经“过河”，思维与行动不能仍在“此岸”踏步。我们要在习近平新时代中国特色社会主义思想指引下，紧密结合新的时代条件和实践要求，紧扣中央、省委决策部署和洛阳发展新的战略定位，以战略思维谋全局，以创新思维增活力，以辩证思维破难题，以法治思维图善治，以系统思维聚合力，以底线思维定边界，深入研究事物发展规律、工作推进规律，在加强学习、调查研究、实践锻炼中磨砺担当的宽肩膀、练就成事的真本领，用思维方式和工作方式转变推动发展方式转变。

在思维和行动上跟上新时代，冲破思想观念中的束缚，破除发展体制机制中的障碍，我们就能在中原更加出彩进程中贡献“洛阳智慧”，“当好新时代的答卷人”。（洛平）