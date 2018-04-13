省十三运会五人制足球赛落幕 洛阳代表队摘得一金一银

4月9日至17日，河南省第十三届运动会青少年竞技组足球比赛五人制足球赛在周口师范学院足球场举行。我市代表队表现优异，分别获得女子组冠军和男子组亚军。

4月9日至17日，河南省第十三届运动会青少年竞技组足球比赛五人制足球赛在周口师范学院足球场举行。我市代表队表现优异，分别获得女子组冠军和男子组亚军。 4月9日至17日，河南省第十三届运动会青少年竞技组足球比赛五人制足球赛在周口师范学院足球场举行。我市代表队表现优异，分别获得女子组冠军和男子组亚军。

此次我市派出了男、女各12名球员征战五人制足球赛。这些球员均是来自我市各小学的足球精英，年龄在10岁左右。

在女子组比赛中，由于采取了单循环积分赛制，所以每场比赛都是关键。洛阳女队不负众望，以6∶0击败焦作队，以4∶0战胜郑州队，在8场比赛中取得7胜1负的骄人战绩，位列积分榜第一，最终夺得冠军。

男子组比赛第一阶段小组赛采取单循环赛制，第二阶段采用交叉淘汰赛赛制。洛阳男队发挥不错，以5∶0击败南阳队，以11∶0击败焦作队，以6∶2击败新乡队，但在决赛中1∶2惜败开封队，获得亚军。(洛阳日报记者 孟山 文/图)