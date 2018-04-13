“牡丹杯”经典诵读大赛举行决赛

14日至17日，首届书香洛阳“牡丹杯”经典诵读大赛决赛在市图书馆举行，成人和少儿同台表演，188个参赛节目异彩纷呈。

14日至17日，首届书香洛阳“牡丹杯”经典诵读大赛决赛在市图书馆举行，成人和少儿同台表演，188个参赛节目异彩纷呈。

大赛参赛作品题材多样，内容丰富，经过激烈的角逐，最终评出成人组和少年组各5个一等奖、10个二等奖和20个三等奖。

其中，涧西区的《神都师说》、西工区的《青春中国》、伊川县的《岳阳楼记》、洛宁县的《废墟上的绝笔》、宜阳县的《美好家园》获得成人组诵读一等奖，宜阳县的《辉煌与梦想共筑中国梦》和《在山的那边》、嵩县的《狂雪》和《读中国》、新安县的《诵古吟今赞新安》获得少儿组一等奖。荣获一等奖的选手将参加首届书香洛阳“牡丹杯”经典诵读大赛获奖作品颁奖仪式。

本届诵读大赛于3月2日启动，由市委宣传部、市委市直工委、市文广新局、市教育局主办，市图书馆承办。据统计，全市参与本届诵读大赛的人数达2万余名，掀起了诵读经典的热潮。（洛阳日报记者 高峰 通讯员 张秀敏）