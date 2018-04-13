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洛阳南村社区：互联网+监督 财务收支更明细
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源： 洛阳网—洛阳晚报 2018-04-19 09:19

         社区每月花了哪些钱？这些钱用到了什么地方？这些信息，涧西区南村社区的居民打开微信就能了解得清清楚楚。昨日，该社区工作人员通过网络“社区财务公开栏”，按期向大家公布了3月份财务收支明细。居民只要进入“南村社区居民委员会”微信公众号，就可以看到详细信息。

　　“老人福利39498.6元，综合治理27363元……”进入南村社区的微信公众号，3月份的财务收支明细一目了然，不仅有门面房、企业租金的具体经营收入，还有房产税等各项经营支出和管理费用支出的具体金额。

　　自2016年起，南村社区在每月5日通过社区微信公众号公开财务收支明细，接受居民监督，还在小区张贴财务收支明细表。负责该工作的是社区居务监督委员会，成员由社区居民、党员和志愿者组成，主要职责是对社区日常工作进行监督，每月审核无异议后，向居民公示。

　　“群众福利占每月财务支出最大比例。”南村社区副书记邓富韩说，比如南华公寓小区是一个建于20世纪90年代的老旧小区，去年11月，社区出资为小区接通了暖气，让大家第一次温暖过冬。工程完工后，他们便通过微信公众号告知居民财务支出情况。

　　记者翻看近几个月发布的财务收支明细发现，大病救助、慰问金等也是常见支出。

　　邓富韩说，南村社区是“村改居”社区，除了免费为居民集中办理养老保险和新农合等，社区还推行大病救助基金，向困难家庭和孤寡老人发放慰问品等，把温暖送到居民心坎上。

　　“以前，社区财务公开内容贴在公开栏上，现在手机上就能随时看，更方便了。”68岁的社区居民刘若山说，社区定期公开财务收支明细，大伙儿知道钱用到了什么地方后，对社区日常工作也更加放心和支持了。（洛阳晚报记者 李岚 通讯员 邓拂晓）
[ 责任编辑：崔利利]
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