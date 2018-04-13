今年洛阳将建12个智慧职工书屋

广大职工今后看书和借书将更方便。记者昨日从市总工会获悉，城市区及部分企业率先开展试点工作，将于6月1日前建成投用12个智慧职工书屋。

广大职工今后看书和借书将更方便。记者昨日从市总工会获悉，城市区及部分企业率先开展试点工作，将于6月1日前建成投用12个智慧职工书屋。

根据相关要求，智慧职工书屋要利用信息化和RFID技术，建设成为无人值守、有人管理及读者自助服务的全开放、高品位的实体书屋。每间智慧职工书屋场地面积一般不少于50平方米，配置图书3000册以上，配备电子阅览、自助借还办证机、智能门禁管理、智能监控系统等设备，配备桌椅、空调等设施。

各城市区工会建设的智慧职工书屋地址应选在人流量多的广场或临街位置，配套设置劳动者驿站，场地不少于10平方米，为户外劳动者提供休息场所，配备饮水机、阅报架(栏)等便民设施，设有劳动者驿站的智慧职工书屋总面积一般不少于60平方米。企业建设的智慧职工书屋可暂不设劳动者驿站，先行在中信重工机械股份有限公司等企业进行试点，待条件成熟后进行推广。

各城市区工会及企业工会可自建智慧职工书屋，也可与相关部门、单位合作建设。自建及合作建设的智慧职工书屋都必须体现工会元素，要使用市总工会确定的“智慧职工书屋”及“劳动者驿站”统一标识。智慧职工书屋建成并通过合格验收后，市总工会向城市区工会、企业工会拨付专项经费每间书屋20万元。（洛阳日报记者 姜明明 通讯员 孙雪芹）