送来还回的5000元 牵出一段30多年的邻里情

每每想起那5000元，年近八旬的韩周健仍感动不已，“分开10多年了，没想到老邻居还惦念着我”。近日，在韩周健家里，他给记者讲了这样一件事儿，牵出一段割舍不断的邻里情。

每每想起那5000元，年近八旬的韩周健仍感动不已，“分开10多年了，没想到老邻居还惦念着我”。近日，在韩周健家里，他给记者讲了这样一件事儿，牵出一段割舍不断的邻里情。

在瀍河区一小区居住的77岁的韩周健，因老伴儿生病、自己做了心脏手术，经济、身体条件大不如前。临近春节，一位分别10多年的老邻居赵俊甲意外造访，让韩周健喜出望外。

30多年前，韩家跟赵家在西工区东下池做邻居。此后，他们陆续搬离，彼此联系也渐渐少了。今年春节前，75岁的赵俊甲掂着一兜礼品上门看望韩周健，让韩周健很惊喜。送走老朋友，韩周健在礼品袋里发现一个装有5000元的红包，担心是赵俊甲糊涂放错了地方，就赶紧告诉他。

韩周健说，虽然赵俊甲说这是过年的一点儿心意，但是他心里知道，这是老邻居放心不下他们，又怕直接给钱伤了面子，所以才悄悄把钱塞到袋子里。

虽然感情深，但钱不能要。过完年，韩周健把钱还了回去。

这笔钱，牵出一段邻里情。

赵俊甲是我市一家企业的退休工人，工资并不高，可他心里觉得，“没啥能和他们30多年的交情比”。

两家同在东下池住时，赵俊甲发现韩周健是个热心人，邻居家需要帮忙，他都会搭把手。“我们就是通过这些琐事熟悉起来的，一晃就是30多年。”赵俊甲说。

钱还了，感激一直藏在心里。

韩周健专门为此事写了一首诗：“年节挚友送温暖，慷慨解囊费苦辛。一袋赠金情恳切，两行垂泪意纯真。鲍叔仁曦千秋颂，季布信诚万代钦。天若有为天遂愿，人间乐善暖三春。”

无意中，这首诗被韩周健的朋友刘根长看到了，他也被诗背后的故事所感动。“一个并不富裕，却坚持送钱助人；一个需要用钱，却坚持把钱还回去，他俩的举动都让人感动。”于是，刘根长拨通了记者的电话，希望这个温暖的故事为更多人所知。（洛阳晚报记者 李岚）