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“河南新时代青年先锋检察官”评选表彰活动启动 洛阳检察官潘萌入围
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源： 洛阳网-洛阳日报 2018-04-19 09:01

　　近日，由省人民检察院、共青团河南省委主办的“河南新时代青年先锋检察官”评选表彰活动启动，我市青年检察官潘萌入围候选人。

　　潘萌是西工区人民检察院副检察长。在日常工作中，他不断加强业务学习，提升自己的法律素养，对检察业务日益熟练精通，逐步成长为业务专家，案件的每一个细节都逃不过他的眼睛。2006年，在主持一起刑事案件分析会时，细心的潘萌发现有一名主犯被其他人包庇，后通过追捕，该主犯受到了应有惩罚。该案法律监督效果显著、社会影响大，潘萌也因此被省检察院荣记个人二等功。

　　“身为副检察长，他总冲在办案第一线，扑下身子，带头办案，是全院干警的榜样。”西工区人民检察院的干警们这样评价潘萌。一次，在办理一件缓刑期间又行贿的职务犯罪案件时，潘萌通过审查证据材料，准确判断出该案仍有窝案串案存在。他和其他干警加班熬夜深入侦查，既当指挥员，又当战斗员，经过4个月的努力，将此案件侦破。

　　从检17年来，潘萌办案超过2000件，无一错案。他个人及所带的团队奋勇争先，在办好案件的同时，不断延伸法律监督触角，服务民生，促进和谐，屡获殊荣。他说，作为一名检察官，履行好法律职责，就是对党的忠诚；办好每起案件，让群众都能感受到公平正义，就是自己最大的骄傲和幸福。

　　此次活动由省人民检察院和团省委通过初评预选候选人，随后邀请有关领导、人大代表、政协委员、人民监督员和青年代表，决选产生10名“新时代青年先锋检察官”，旨在展示全省检察机关青年干警良好形象，充分调动广大青年检察干警干事创业的积极性、主动性和创新性，倡导广大青年检察干警弘扬和践行社会主义核心价值观，为实现新时代河南检察工作转型发展、推动中原更加出彩再立新功。（洛阳日报记者 申利超 通讯员 委子叶）
[ 责任编辑：席倩倩]
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