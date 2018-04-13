洛阳市文物局面向社会征集文保单位解说词

瀍河区的孔子入周问礼碑历经了哪些沧桑？老城区的洛汭严关有怎样的重要价值？昨日，记者从市文物局了解到，我市将面向社会征集文保单位解说词。

瀍河区的孔子入周问礼碑历经了哪些沧桑？老城区的洛汭严关有怎样的重要价值？昨日，记者从市文物局了解到，我市将面向社会征集文保单位解说词。

市文物局相关负责人介绍，此次活动源自中国文物保护基金会“价值研究与传播计划”重点公益项目，旨在通过组织动员社会力量参与文保单位解说词的撰写，深入挖掘和系统阐释文保单位蕴含的历史、艺术和科学价值。

“为了让更多人了解文物故事，征集一批导向正确、内容真实、通俗易懂的文保单位解说词很有必要。”该负责人说，动员社会力量参与文保单位解说词的撰写有诸多好处，尤其是一些市级文保单位，文物部门掌握的材料可能不充分，但生活在附近的居民十分了解其变迁和故事。此次征集解说词的文保单位共有220个。

解说词验收合格后，将给予投稿者一定的补助，每篇解说词原则上不低于2000字，提供不低于3张与解说词内容相关的照片。有意参与者请于27日前将解说词电子稿发送至市文物局文物科邮箱wenwuke00@163.com，联系电话65156381。

撰写信息详情可登录市文物局网站“通知公告”栏目了解。（洛阳晚报记者 潘立阁 通讯员 李明）

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