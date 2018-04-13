乾隆画的并蒂牡丹 咱洛阳以前确实发现过

花色白中透粉，一根枝条上开出两朵牡丹，您瞧,右图中的并蒂牡丹跟乾隆皇帝所画的(左图)像不像？今日下午，以牡丹为主题的“天下无双品人间第一花——故宫博物院藏牡丹题材文物特展”将在我市开展，108件(套)珍贵文物将亮相洛阳博物馆。

乾隆创作的《并蒂牡丹图》(局部)

在王城公园发现的并蒂牡丹(资料图片)

花色白中透粉，一根枝条上开出两朵牡丹，您瞧,右图中的并蒂牡丹跟乾隆皇帝所画的(左图)像不像？今日下午，以牡丹为主题的“天下无双品人间第一花——故宫博物院藏牡丹题材文物特展”将在我市开展，108件(套)珍贵文物将亮相洛阳博物馆。

其中，一幅由乾隆所画的《并蒂牡丹图》，画风淡雅，为乾隆的得意之作。图中的并蒂牡丹插于瓶中，寓意太平富贵。牡丹专家说，一根枝条上开出两朵牡丹，确实不常见，难怪连乾隆都要将它作为绘画的主题。

并蒂牡丹如何形成？昨日，《洛阳晚报》记者采访了我市牡丹专家。

王城公园工程师马晓洁说，一根枝条上并排出现两朵花，我们称之为并蒂花。以牡丹为例，应该是在牡丹花芽分化期时，受到光照、温度等单一因素或综合因素刺激而产生的突变，使得一根枝条上分化出了两个花芽，最终形成了并蒂牡丹，这个过程被称为芽变。

记者翻阅该园牡丹专家所收集的资料得知，10年前，王城公园也发现过一株并蒂牡丹，而且从花型、花色来看，与乾隆所画的有几分相似，就是右图中的这株牡丹，品种为珊瑚台，花型为黄冠型。

“除了芽变，枝变也可能形成并蒂牡丹。与芽变相似，枝变是牡丹某一根枝条在生长中，受到了刺激而产生的突变。”隋唐城遗址植物园教授级高级工程师李清道说，因为是突变而形成的，所以并蒂牡丹不常见，且在形成过程中存在诸多不确定因素。

能否通过人工干预的方式培育出并蒂牡丹？李清道说，当发现有牡丹枝条出现芽变或枝变时，可以通过人工嫁接的方式，对该枝条进行繁殖，用这种方式有望培育出并蒂牡丹。（洛阳晚报记者 李雨璐 特约通讯员 乔丽娜 安瑞云/文 记者 张怡熙/图）