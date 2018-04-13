“写意中国”走进洛阳

昨日，写意中国·2018中国国家画院美术作品展(洛阳)及中国·平乐第八届农民画邀请展，分别在洛阳美术馆和平乐牡丹画创意园区开幕。

昨日，写意中国·2018中国国家画院美术作品展(洛阳)及中国·平乐第八届农民画邀请展，分别在洛阳美术馆和平乐牡丹画创意园区开幕。

写意中国·2018中国国家画院美术作品展(洛阳)由中国国家画院、市委宣传部、河南省美术家协会、河南省中国画学会主办，将持续到5月9日。“写意中国”作品展作为中国国家画院的年度重要品牌性展览项目，迄今为止已连续举办8届，并先后在北京、上海、江苏、陕西、河南、山东等地巡回展出。此次写意中国·2018中国国家画院美术作品展在洛展出的作品近200幅，是中国国家画院和省、市优秀艺术家们最新创作的精品力作，作品形式丰富、题材广泛，展现了中华民族新时代的新风貌。

中国·平乐第八届农民画邀请展由市委宣传部、何水法牡丹画发展基金会、市文学艺术界联合会主办。中国平乐农民画邀请展自2011年起，至今已成功举办7届，本届画展荟萃了全国各地不同风格和题材的优秀美术作品129幅，作品题材丰富，笔触质朴，情感真挚，具有鲜明的地域特征和浓郁的生活气息，表现了新时期农村的新气象、新风貌，传递了满满的正能量。

市领导杨炳旭、陈卫平参加相关活动。（洛阳日报记者 申利超 通讯员 牛珂）