洛阳好的哥娄建党“感动中原”

“你本平凡，却是扶危济困的使者；车非豪车，却是摆渡人心的舟船。”昨晚，2017“感动中原”十大年度人物颁奖典礼在郑州举行，我市好的哥娄建党获此殊荣，登台领奖。短短几句颁奖词，浓缩了娄建党多年来的点滴爱心，也传递出榜样的力量。

娄建党在颁奖典礼现场

“你本平凡，却是扶危济困的使者；车非豪车，却是摆渡人心的舟船。”昨晚，2017“感动中原”十大年度人物颁奖典礼在郑州举行，我市好的哥娄建党获此殊荣，登台领奖。短短几句颁奖词，浓缩了娄建党多年来的点滴爱心，也传递出榜样的力量。

助人：24年来，为乘客垫付车费超过5万元

1994年，从部队退伍的娄建党在我市开起了出租车。24年来，他不计得失、热心助人，凭借一颗爱心，成了众所周知的好的哥。

“5年了，他总是随叫随到，没有一次耽误事儿。”昨日，在位于太康路与龙门大道交叉口附近的某小区内，市民孙女士说起娄建党，眼圈红了。十几年前，孙女士因病坐上了轮椅，独居的她，每月要去济南治病，每次出门坐车都是件麻烦事儿。

2013年，一次偶然的机会，她在《洛阳晚报》上看到了娄建党长期义务接送出行不便市民的事迹，便鼓足勇气拨通了他的电话寻求帮助。没想到，娄建党当即承诺负责接送她去车站乘车，从此，她的求医路顺畅起来。

让孙女士意外的是，为了让她在济南也能顺利坐车，娄建党还联系上一名当地的爱心的哥，由其义务接送孙女士。去年，孙女士转到了我市一家医院接受治疗，娄建党仍坚持接送。每次到医院，娄建党还会陪孙女士治疗、缴费，跑前跑后。“每次都要浪费他半天的时间，他还不收任何费用。”得知娄建党被评为“感动中原”十大年度人物，孙女士说，这个奖，他拿得名副其实。

李宝军、权三福、周进中、张先生、李大娘……这些有名、无名的乘客，都和孙女士一样，受到过娄建党的无私帮助。24年间，娄建党把“真心服务乘客”当成座右铭，坚持接送老弱病残人员数千人，自己垫付的车费超过5万元，归还失主财物数十万元。

公益：组建“雷锋车队”，汇聚更多爱心力量

“一个人的力量有限，如果把有爱心的司机都团结起来，爱心就能发挥更大的力量。”2009年，娄建党萌生了组建“雷锋车队”的想法。

2010年2月，在40多名爱心的哥、的姐的支持下，“娄建党雷锋车队”正式成立。为了便于大家识别、求助，娄建党自费为车队队员、车辆制作了统一的胸牌、车标。从此，洛阳大大小小的公益活动现场，以及每年的牡丹文化节、河洛文化旅游节和高考期间，总能看到车队队员义务接送的身影。

眼下正是赏花高峰，每天，娄建党和他的队友们都要接到不少用车电话。“外地游客来洛阳，人生地不熟，有人从网上查到车队的信息，就打电话联系接送，这是大家对我们的信任。”杨玉春是车队的成员，他说，这些年来，是娄建党让他更加明白了“雷锋精神”的含义，身为车队的一员，他觉得骄傲。

感言：为爱前行，离不开家人的理解和支持

娄建党的家在老城区建安门附近，在这个70多平方米的家里，有一只普通的旧箱子，里面成摞堆放着他所获得的荣誉证书和奖章：“全国五一劳动奖章”“全国交通运输行业文明职工标兵”“洛阳十大爱心人物”“感动洛阳十大人物”“河南省文明驾驶员”“河南省学雷锋标兵”……

面对获得的荣誉，娄建党没有过多的言语：“我是共产党员，就得用共产党员的标准要求自己。”

在娄建党看来，遇到该帮助的人，如果不管不问，心里就过不去，能为别人提供力所能及的帮助，比钱挣到手里还踏实。“我挣钱不多，还爱管闲事，如果没有妻子和孩子的理解、支持，啥也干不成。”娄建党说，原本只是给别人提供了一些小小的帮助，没想到换来了社会对自己的肯定，爱心没有终点，他会继续为爱前行，不辜负大家对他的鼓励。（洛阳晚报记者 智慧 特约通讯员 石智卫 文/图）