洛阳：深化制度改革 促进廉政建设

昨日，全市党风廉政建设制度改革专项小组会议召开，回顾去年工作，部署今年任务并进行工作动员。

昨日，全市党风廉政建设制度改革专项小组会议召开，回顾去年工作，部署今年任务并进行工作动员。

去年，我市党风廉政建设制度改革专项小组设置了13个专题小组，在落实主体责任制度体系、落实监督责任、纪检监察体制改革等方面，较好地完成了改革工作。会议讨论并原则通过了《2018年度党风廉政建设制度改革专项小组改革任务分解方案》，将探索构建巡察上下联动监督网、实现市县派驻工作全覆盖等10大项31小项工作任务进行了分解。

会议强调，要深刻领会中央深化改革的决心，明确专项改革的重要地位，增强深化改革的责任担当，提升思想站位，把抓落实作为推进改革的重中之重，坚决贯彻落实省纪委和市委改革工作部署。要主动认领工作任务，理清思路，明确责任，认真谋划好落实改革任务的具体措施，调动各方积极性，保证各项改革按照时间表和路线图稳步推进。要在推动创新、提高质量上下功夫，推动制度创新、机制创新、工作创新，努力形成洛阳党风廉政建设和反腐败工作的特色亮点。要突出重点抓落实、分类推进抓落实、严肃追责抓落实，以勇于担当的精神和克难攻坚的锐志开展工作，圆满完成各项改革任务。

市委常委、市纪委书记、市监察委员会主任赵会生等参加会议。（洛阳日报记者 李三旺 通讯员 陈聚涛）