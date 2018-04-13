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感动！洛阳女子为照顾丈夫一家 不离不弃谱写爱的赞歌
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源： 洛阳网—洛阳晚报 2018-04-19 09:19

石玲芳在喂老樊喝水

　　核心提示

　　17日上午，在涧西区嵩山社区居民石玲芳整洁的家里，石玲芳向记者讲述了她跟丈夫老樊的往事，卧病在床的老樊多次痛哭，眼泪不断滑落。

　　石玲芳说，照顾老樊是自己分内的事儿；她的孙女却说，再好的教育也抵不过言传身教，“奶奶就是我的榜样”。

　　1 为了仨孩子

　　她放弃自己的骨肉

　　石玲芳今年65岁，老樊76岁。20世纪80年代，俩人结婚时，老樊已有两个儿子和一个女儿，分别为13岁、11岁和8岁。结婚前，石玲芳不是没有顾虑，担心在这个特殊的家庭中将要面临的种种压力，但她更相信只要自己真心对待孩子，后妈也会变成亲妈。

　　婚后不久，石玲芳怀孕了。左思右想后，她做出了一个惊人的决定：放弃。“我只有这样做才能避免伤害到这仨孩子，他们就是我的亲骨肉。”石玲芳说。此后，她再没要过孩子，把全部的爱倾注到三个孩子身上。

　　照顾三个孩子异常艰辛，她起早贪黑，从零学起。当时，石玲芳没有工作，全家就靠丈夫一个月60元的工资。为补贴家用，石玲芳给人当保姆，挣钱给孩子们改善伙食。在她的精心照料下，三个孩子渐渐长大，先后参加工作并成家。

　　2000年，大孙女婷婷出生后，老樊也在同年退休，一家人尽享天伦之乐。

　　2 为教患病老伴儿说话

　　她从汉语拼音教起

　　2003年6月，老樊被查出患脑出血，2010年，老樊又患上脑梗死，整个人卧床不起，吞咽困难，话也不会说了。刚刚喘了一口气的石玲芳，又肩负起照顾丈夫的重担。

　　吃饭时，石玲芳一口一口地喂老樊。老樊不能吃蒸馍和烧饼，因为这些食物咀嚼后会形成块状黏到上颚上，她就给老樊吃包子。为了保证营养均衡，石玲芳每次都蒸两笼包子，一荤一素，搭配着喂老樊。

　　老樊患病后，上嘴唇和下嘴唇合不到一块儿，没法说话，石玲芳就像教小孩子一样教老樊汉语拼音，“b”“p”“chi”“jiu”老樊学会后，石玲芳又教他说顺口溜，“一二三，三二一，一二三四五六七”……

　　长年照顾老樊，石玲芳累得一身病。今年春节，她在帮老樊坐轮椅时，不小心和老樊都摔倒在地，此后腰就开始用不上力，想去按摩按摩，但老樊离不开人，她每次买菜都是一路小跑，何况按摩至少得两个小时。最后，石玲芳只能贴膏药缓解疼痛。

　　3 孙女说

　　“奶奶就是我的榜样”

　　石玲芳照顾老樊的事儿，她的小辈儿们都看在眼里，记在心里。

　　“孩子们对我可好了，一个比一个孝顺，每次都是大兜小兜给我们买东西。”石玲芳说，如今，儿女们早已把她当成亲妈。

　　石玲芳说，有一次她的脚被三轮车撞伤，本以为没啥事，谁知到家后受伤部位却肿了起来。大儿子得知后立刻赶回来，带着她到医院拍片、就诊。到家后，二儿子和儿媳又忙着给她洗脚，抹红花油。看着孩子们对自己如此贴心，石玲芳的眼眶湿润了。

　　婷婷跟着石玲芳长大，直到上了高中才住校。她说，奶奶照顾爷爷的事情让她特别感动，这种言传身教是最好的教育，“传承家风，奶奶就是我的榜样”。（洛阳晚报记者 山军伟 通讯员 孙春霞 文/图）
[ 责任编辑：崔利利]
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