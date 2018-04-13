新时代“一带一路”城市产融合作论坛发言摘要

洛阳作为丝绸之路东方起点之一、“一带一路”主要节点城市，近年先后与62个沿线国家建立了经贸联系，合作关系日益紧密。昨日，由丝路规划研究中心、洛阳市人民政府共同举办的新时代“一带一路”城市产融合作论坛举行。

洛阳作为丝绸之路东方起点之一、“一带一路”主要节点城市，近年先后与62个沿线国家建立了经贸联系，合作关系日益紧密。昨日，由丝路规划研究中心、洛阳市人民政府共同举办的新时代“一带一路”城市产融合作论坛举行。与会领导和嘉宾围绕“一带一路”建设、高质量发展、产融合作等内容发表真知灼见，对洛阳加快融入“一带一路”提出建设性意见和建议。在此特摘录部分发言，以馈读者。

树立全球视野 发挥自身优势

——十二届全国政协副主席、国家开发银行原董事长、丝路规划研究中心理事长陈元

“一带一路”建设是中国经济发展的必然要求。与发达国家相比，我国经济对外依存度较高，主动性不够。与此同时，我国已积累起庞大生产力，向外发展、加强国际产能合作成为经济转型发展的有效手段。这两个方面要求我们，必须在全球范围内谋划构建中国经济的支持体系，拓展向外发展的空间。

“一带一路”建设是国际经济社会发展的新要求和新动力。世界经济发展都需要一定的投资来支持。因此，“一带一路”是中国为全球命运共同体和全球经济共同体的进一步形成而建设的，不仅符合中国的利益，也符合世界各国的共同利益。

“一带一路”建设对我国产业和技术具有带动作用。我们要以“一带一路”建设为开端，以基础设施建设投资为起点，不断拓展投资领域，从而带动我国产业和科技领域大发展。

在“一带一路”建设中，投资和金融有着独特的地位和作用。我们现在应该建设一个从中国、中等发达国家和发达国家，共同向“一带一路”沿线国家和欠发达国家输出资本，投资于这些国家的基础设施、实体经济和社会发展的金融通道。我们要发展人民币海外使用，特别是和欠发达国家和新兴市场国家的循环体系和闭环通道，要有支付系统、资本投资保护系统、储备货币运作机制体制和合作协议，做到人民币“出得去、回得来”。希望国内金融机构既充分利用已有国际市场，又开发“一带一路”新的金融市场和金融框架，做新时代的投行业务，成为“一带一路”、新时代、新市场的金融机构。

从洛阳看，融入“一带一路”既是国家发展的新要求，也是城市发展的新机遇，必须树立全球视角，着力发挥自身优势。洛阳与中亚地区自古以来一直有着密切联系。中亚可以作为我国对外市场的一部分，更重要的是作为对外通道。中亚、西亚对我国至关重要，要以经促政，先是经济，后是利益，再是安全共同体。要在这个格局下考虑如何发挥洛阳的优势和河南的作用。前一段，我给丝路规划研究中心出了几个题目，其中一个是深化与中亚地区农业粮食合作。中亚五国多数人口从事农业，农业人口比重大，粮食生产成本远低于我国。除能源合作、商品贸易外，我国与中亚的农业粮食合作潜力很大。可以考虑由政府层面协商，鼓励双方地方和企业合作，共同开发，在中亚地区建立境外粮食储备基地。

全方位融入“一带一路”建设 着力打造中西部地区对外开放新高地

——省委常委、市委书记李亚

习近平总书记在博鳌亚洲论坛2018年年会上的主旨演讲、在庆祝海南建省办经济特区30周年大会上的重要讲话，强调“中国开放的大门不会关闭，只会越开越大”，为新时代改革开放再出发指明了前进方向。四年前的春天，习近平总书记两次到河南调研指导工作，指出要着力发挥优势打好“四张牌”，让中原更加出彩。近年来，河南始终牢记总书记嘱托，深入贯彻新发展理念，着力构建全面开放新格局，以开放促改革、促创新、促发展，在谱写新时代中原更加出彩新篇章上迈出了坚实步伐。党的十八大以来，洛阳和全国一样，各项事业都取得了历史性成就、发生了历史性变革，经济社会发展站在了新的历史起点上。

回溯历史，洛阳与“一带一路”渊源深远。东汉明帝永平十六年(公元73年)，班超从洛阳出发出使西域，重新打通了自西汉末年中断了半个多世纪的丝绸之路，并极大拓展了丝绸之路的活动范围，自此，洛阳成为陆上丝绸之路的东方起点。隋唐大运河以洛阳为中心，又使洛阳与海上丝绸之路紧密相连。历史上，洛阳多次进入国际大都市之列，创造了商贾云集、物流天下的盛景，见证了东西方文明的交流与融合，形成了开放包容的城市品格。

盘点当下，洛阳在“一带一路”建设中担当有为。作为“一带一路”主要节点城市，洛阳深入贯彻习近平总书记关于全面开放的战略思想，紧紧抓住国家自贸区、自创区“两区同建”的机遇，重点推动引进来、积极稳妥走出去，着力构建全方位开放格局，对外开放的深度和广度不断拓展。目前，洛阳已与全球175个国家和地区建立经贸关系，其中“一带一路”沿线国家62个，在洛投资的境内外500强企业达74家，467种“洛阳制造”产品进入国际市场。

展望未来，洛阳融入“一带一路”建设前景广阔。进入新时代，洛阳被赋予国家区域性中心城市、中原城市群副中心城市、带动河南发展新的增长极的战略定位，在全国发展格局中的地位和作用进一步提升。洛阳将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，实施更加积极主动的开放战略，加快建立开放型经济新体制，以更高的站位、更宽的视野、更大的力度、更实的举措，全方位融入“一带一路”建设，着力打造中西部地区对外开放新高地。

着力打好基础 转向高质量发展

——全国政协经济委员会副主任、国务院发展研究中心原副主任刘世锦

当前，我国经济已由高速增长阶段转向高质量发展阶段，逐步进入终端需求趋稳，存货、生产性投资等成为波动主因，即大L型下边加小W型波动的状态，进而转入一个动能转换、稳定性和可持续性较强的增长阶段。

高质量发展需要新的坐标系、政绩观。面对高质量发展要求，我们更须着力打好基础，在三大变革和三大攻坚战中有所作为。不要认为只有速度高才是有所作为，不再搞GDP挂帅，更多重视就业、质量效益、风险防控、稳定性、可持续性。

转入高质量发展，首先要过防范化解金融风险这一关，要稳杠杆、软着陆，下决心解决政府、国企预算软约束问题。高质量发展模式是通过探索、试错、竞争逐步形成的，我们要重塑、提升高质量发展的地方竞争机制。各地正在出现一些有意义的新做法，比如说吸引人才、股权投资、建设区域性创新中心等。各地都有机会探索，“花落何处”很大程度上取决于地区竞争优势。在大方向明确的前提下，我们应当允许地方基层有较大的“自选动作”空间，在竞争中发现和推广好的做法和政策。

改善贸易融资条件 推动投资便利化

——商务部原副部长、世界贸易组织副总干事易小准

产融合作旨在以城市为载体，提升金融服务实体经济的效率和能力，强化金融对产业的支撑作用，营造产业与金融良性互动、互利共赢的生态环境，促进产业提质增效、转型升级。我就加快城市产融合作提出几点建议供大家参考。

第一，把参与全球价值链的合作与“一带一路”建设相结合。当前，实体经济和金融服务都是经济全球化的重要组成部分，是企业作为微观市场主体参与全球价值链的重要内容，地方政府发挥资金杠杆作用，也能大有可为。

第二，不断改善贸易融资条件。贸易融资额每扩大10%可以促进相应的就业人数增长1%。世贸组织的调查显示，金融科技或互联网金融、大规模使用新的技术方法来进行信用风险评估，有助于减少中小企业贸易融资难问题。

第三，大力推动对内对外投资便利化。洛阳发展产业，不仅要有效聚合各种资源，促进产业政策、财政政策、金融政策协同，还要进行投资政策创新，推动投资便利化，提高国内外各类资金服务实体经济的效率，实现高水平的城市产融合作。

精准制定区域政策 开辟洛阳发展新路径

——国家发展改革委国际合作中心主任、丝路产业与金融国际联盟理事长曹文炼

在“一带一路”建设中，洛阳应充分依托国家重大发展战略和地区性发展战略，精准制定区域政策，开辟洛阳发展新路径。

要全方位扩大开放。一是要进一步扩大招商引资，围绕九大体系的构建实施精准招商，真正形成“引进一个，带来一群”的产业集聚发展格局；二是要进一步推动有实力的企业走出去，以开放的最大优势谋求更大发展空间；三是要进一步强化对外贸易，鼓励和支持企业着力开发“一带一路”沿线国家等新兴市场，切实扩大市场份额。

要打造中原特色小镇集群，引进高端智库设计，充分挖掘历史文化名城资源和借鉴国际先进经验，合理构建特色小镇。要打造中原著名区域旅游中心，扩大会展经济。要加强产业整合，提升创新能力，抓住重点产业和产业集群，确保产业发展长期优势。要巩固基础能力建设，打造中原区域市场交易中心，特别是在金融方面，加强金融基础设施建设，提升产业价值链。