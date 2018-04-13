总投资额586.1亿元的32个重大项目昨日集中签约

在昨日召开的新时代“一带一路”城市产融合作论坛暨洛阳牡丹文化节投资贸易洽谈会上，总投资额586.1亿元的32个重大项目集中签约。加上17日在郑州签约的4个项目，作为第十二届中国(河南)国际投资贸易洽谈会分会场，我市共签约36个项目，投资总额651.1亿元。这些项目的引进，将加快我市产业结构调整和经济转型升级步伐，为我市高质量发展注入新的活力。

投洽会现场 记者 曾宪平 摄

在昨日召开的新时代“一带一路”城市产融合作论坛暨洛阳牡丹文化节投资贸易洽谈会上，总投资额586.1亿元的32个重大项目集中签约。加上17日在郑州签约的4个项目，作为第十二届中国(河南)国际投资贸易洽谈会分会场，我市共签约36个项目，投资总额651.1亿元。这些项目的引进，将加快我市产业结构调整和经济转型升级步伐，为我市高质量发展注入新的活力。

此次投洽会签约项目呈现两大特点：

招大引强效果好。本届投洽会签约的36个项目，平均投资额达18.1亿元。投资额10亿元以上项目22个，投资总额602.6亿元，占签约项目总数的61.1%，凸显我市招大引强的强劲势头。

这些项目，包括华耀城控股集团有限公司投资100亿元的华耀城商贸物流项目、华夏幸福基业股份有限公司投资100亿元的轨道交通产业新城项目、汉广(天士力)科技公司投资11亿元的中药材加工基地项目、上海鹏起科技发展股份有限公司投资25亿元的航空航天装备制造项目等。

蓬勃发展的河南自贸区洛阳片区 记者 潘郁 摄

重点产业比重大。在此次签约项目中，重点产业项目31个，占比86.1%，将力促我市经济转型升级。

在高端装备制造领域，引进了华夏幸福基业股份有限公司投资100亿元的轨道交通产业新城项目、格力电器股份有限公司投资20亿元的格力中央空调生产项目等重点项目；

在新材料领域，引进了北京嵩杰华荣投资控股有限公司投资14.5亿元的铝基复合新材料生产项目等重点项目；

在生物医药产业领域，引进了汉广(天士力)科技公司投资11亿元的中药材加工基地项目、天津红日药业集团投资10亿元的中草药颗粒生产项目等重点项目；

在文化旅游产业领域，引进了建业住宅集团(中国)有限公司投资60亿元的旅游核心区建设项目等重点项目；

在现代物流产业领域，引进了华耀城控股集团有限公司投资100亿元的华耀城商贸物流项目、中国医药集团总公司投资10亿元的医药物流中心建设项目等重点项目。（洛阳日报记者 孙小蕊）

华耀城控股集团有限公司董事长林贤富：发展现代商贸物流优化洛阳产业布局

在昨日的投洽会上，总投资100亿元、建筑面积约230万平方米的华耀城商贸物流项目落户伊滨经开区。

华耀城控股集团有限公司董事长林贤富介绍，洛阳是该公司投资布局的第9个城市。该项目依托实体市场，对当地原有的批发市场进行改造升级，把洛阳的商品卖出去，再把全国的商品引进来，为厂家、商家找到交易平台。此外，还将打造线上线下融合发展的产业新模式，拟建成集现代物流、商品贸易、电子商务、商业配套服务等功能于一体的大型综合商贸物流城。

“丝绸之路是古代连接东西方的商道，我们发展现代商贸物流也是要打造一条通道。”林贤富说，洛阳的商贸基础、经济基础雄厚，区位优势明显，又是丝绸之路的东方起点之一。期待华耀城能够沿着“一带一路”，从洛阳走向世界。（洛阳日报记者 李冰）

国家开发银行河南省分行副行长李刚：发挥开发性金融优势支持洛阳建设

昨日，市政府与国家开发银行河南省分行签订了合作协议。国家开发银行河南省分行副行长李刚在接受采访时透露，未来五年，国家开发银行河南省分行将发挥开发性金融优势，在脱贫攻坚、乡村振兴、一带一路、军民融合、战略性新兴产业等领域，提供长期、大额、低成本的资金并引领社会资金投入，支持洛阳市建设中原城市群副中心城市。

据介绍，国家开发银行与洛阳市的合作始于1999年，洛阳是河南省第一个与国家开发银行开展银政合作的地市。长期以来，双方合作日益密切，合作成果越来越大。尤其是在“一带一路”方面，该行累计向洛阳市重点企业投放资金9.25亿美元，有力支持了企业“走出去”。

李刚说，国家开发银行河南省分行将充分发挥开发性金融优势，重点关注洛阳市主导产业发展，支持洛阳副中心城市建设，助力洛阳在“一带一路”建设中发挥更大作用。（洛阳日报记者 李冰）

河南万邦国际农产品物流股份有限公司董事长杨广立：整合优质资源融入“一带一路”

昨日，河南自贸区洛阳片区与河南万邦国际农产品物流股份有限公司签约。河南万邦将在洛阳建设农产品物流基地项目，同时将在乌兹别克斯坦建设洛阳—布哈拉农业示范境外农业示范区。

谈及为何选择落户洛阳，河南万邦国际农产品物流股份有限公司董事长杨广立表示，洛阳是丝绸之路的东方起点之一和“一带一路”主要节点城市。近年，洛阳抢抓“一带一路”重大战略机遇，加强与“一带一路”沿线国家和城市的交流合作，特别是随着河南自贸区洛阳片区的挂牌，为企业融入“一带一路”寻求发展提供了更加优惠的政策和便利的服务。

据介绍，洛阳—布哈拉农业示范境外农业示范区规划面积约100平方公里，计划今年6月开工，一年内可形成规模。届时，中国的优质农产品可通过洛阳基地走向世界；同时，万邦也将整合“一带一路”沿线国家的种植、养殖等产业资源，以洛阳为基地推向全国。（洛阳日报记者 李迎博）

河南彤辉集团有限公司副总经理石婧：推动军民融合助力产业升级

“近几年，洛阳的发展非常好，我们有信心在洛阳干出一番成绩。”签约方河南彤辉集团有限公司副总经理石婧激动地说。

石婧介绍，该公司投资的以钪及钪合金为代表的军民融合新材料产业化项目，将落户孟津华阳产业集聚区，项目总投资10亿元，规划建设实验室、赤泥处理中试基地及生产线。建成投产后，可实现年产值不少于30亿元，年创税收不少于3.6亿元。

为何“相中”洛阳？石婧说，洛阳工业基础好，历史悠久，区位优势突出。尤其是洛阳正加快构建现代产业体系，大力发展新材料产业，这与该项目发展方向高度契合。

该项目产品不仅运用于航空航天等方面，还将应用到民用方面。“军民融合已经上升为国家战略，期待我们的项目能在推动洛阳产业升级方面作出积极贡献。”石婧说。（洛阳日报记者 李冰）

洛阳大域航空钛材料有限公司副总经理侯林：加大高端产品研发力度 助力洛阳新材料产业发展

“洛阳新材料产业有资源、区位、技术等优势，还有一大批领军人才和技术工人，为洛阳发展新材料产业奠定了坚实基础。”洛阳大域航空钛材料有限公司副总经理侯林对公司发展充满信心。

洛阳大域航空钛材料有限公司将在新安县产业集聚区投资建设航空航天钛材料生产项目。该项目依托新安县丰富的海绵钛资源优势，瞄准高端钛合金航空材料，产品广泛应用于航空航天、船舶、医疗等行业。项目建成达产后，可实现年产值20亿元。

侯林说，双瑞万基的海绵钛和大域公司的钛合金，未来将成为新安县打造“中原钛谷”核心区的重要引擎。

对于未来发展，侯林表示，大域公司将加快洛阳项目建设，围绕供给侧结构性改革，加大高端钛合金产品研发力度，发挥龙头带动效应，助力洛阳新材料产业做大做强。（洛阳日报记者 李迎博）

北京嘉芸汇科技股份有限公司副总裁王建光：拉长大数据产业链条 带动地方经济发展

昨日，北京嘉芸汇科技股份有限公司与洛阳中移在线服务有限公司签约，将在洛阳建设财务大数据处理中心项目。该项目计划建设北京嘉芸汇财务大数据(洛阳)处理中心及全国中小企业经营大数据分析实验室，为全国范围内的中小企业提供智能化财务服务。

“简单来说，我们就是要打造一款‘傻瓜会计’软件，为中小企业定制专业化的工商财税解决方案。”北京嘉芸汇科技股份有限公司副总裁王建光说。

近年，洛阳大数据产业发展迅速。王建光建议，洛阳发展大数据产业，一方面要进一步厘清大数据概念，做好高水平的空间规划、产业规划，另一方面要吸引更多知名大数据企业落地，进一步拉长产业链条，带动地方经济发展。（洛阳日报记者 李迎博）

洛阳科技职业学院党委书记范治国：加强校企合作提供人才支撑

在昨日的投洽会上，由中国新高教育集团投资的洛阳科技职业学院智慧产业园项目，建成后将进一步优化我市科教资源配置，助推产业转型升级。

洛阳科技职业学院党委书记范治国介绍，智慧产业园项目主要建设教学、行政用房，教师、学生公寓，附属医院等，同时还将吸引高科技企业进驻，为新能源、机器人及智能装备、VR、大数据等专业的高级技术人才提供实训场所，实现校企深度融合。

范治国介绍，洛阳科技职业学院的智慧产业园项目，计划建设周期为5年，到2022年年底全部建成并投入使用。届时，在校生规模将超过3万人，并力争将学院升格为本科院校，为洛阳产业转型升级提供更多人才支撑和智力支持。（洛阳日报记者 李迎博）