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洛阳：开放引擎动力澎湃
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源： 洛阳网-洛阳日报 2018-04-19 09:01

2017年11月6日，首趟中亚班列从中国一拖铁路编组站始发，我市又添一条国际物流大通道 （资料图片）
 

　　近年，我市借助“一带一路”、中国(河南)自由贸易试验区、郑洛新国家自主创新示范区、中原城市群建设等重大机遇，高屋建瓴构建现代开放体系，积极建设服务高效的开放平台，努力培育承载功能强的开放载体，扎实推进各个领域开放工作，对外开放进入了全新的发展阶段。

　　1 开放型经济发展再上新台阶

　　亮相2018捷克国际农业机械展、参加第十八届(波黑)莫斯塔尔国际经贸博览会……这个四月，中国一拖集团频频参加国际展会，向全世界宣传推介一拖产品。

　　去年，中国一拖集团实现大马力拖拉机出口增长51%、中马力拖拉机出口增长113%，国际市场赢利能力首次超过国内市场。中国一拖集团拖拉机销量在美洲、东南亚、东欧等市场实现快速增长，其中在塞尔维亚、缅甸等区域的增长率在60%以上。

　　“洛阳制造”走向全球，是我市开放型经济蓬勃发展的一个缩影。目前，我市拥有外贸进出口企业3789家，贸易伙伴扩大到175个国家和地区，467种“洛阳制造”商品走向世界，逐步形成了以欧盟、美国、日本、东盟、澳大利亚、香港、哈萨克斯坦、瑞士、韩国、印度等市场为主体的多元化、全方位出口市场格局。

　　在“引进来”方面，我市成绩同样可圈可点。目前，74家境内外500强企业在洛阳投资兴业，包括格力集团、美国惠普、法国迪卡侬、美国霍尼韦尔等27家世界500强企业，以及中兴通讯、恒大集团、万达集团、深圳华强集团、青岛啤酒集团等47家国内500强企业。

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[ 责任编辑：席倩倩]
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