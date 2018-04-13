新时代“一带一路”城市产融合作论坛暨洛阳牡丹文化节投资贸易洽谈会成功举办

昨日上午，我市作为第十二届中国(河南)国际投资贸易洽谈会分会场，成功举办了新时代“一带一路”城市产融合作论坛暨洛阳牡丹文化节投资贸易洽谈会。本次活动分“洛阳市情推介及招商引资项目集中签约”和“新时代‘一带一路’城市产融合作论坛”两个阶段。在集中签约仪式上，我市集中签约32个重大项目，投资总额586.1亿元。

投洽会现场 记者 曾宪平 摄

昨日上午，我市作为第十二届中国(河南)国际投资贸易洽谈会分会场，成功举办了新时代“一带一路”城市产融合作论坛暨洛阳牡丹文化节投资贸易洽谈会。本次活动分“洛阳市情推介及招商引资项目集中签约”和“新时代‘一带一路’城市产融合作论坛”两个阶段。在集中签约仪式上，我市集中签约32个重大项目，投资总额586.1亿元。

十二届全国政协副主席、国家开发银行原董事长、丝路规划研究中心理事长陈元，全国政协经济委员会副主任、国务院发展研究中心原副主任刘世锦，商务部原副部长、世界贸易组织副总干事易小准，国家发展改革委国际合作中心主任、丝路产业与金融国际联盟理事长曹文炼，中国中信集团有限公司监事长蔡华相，中国铝业集团有限公司副总经理刘建平，清华大学“一带一路”战略研究院执行院长、智库中心副主任史志钦，北京航空航天大学校长助理、北航资产公司董事长张广，国家开发银行河南省分行行长傅小东等出席活动。

省委常委、市委书记李亚，省政协原副主席靳绥东，省政府副秘书长李涛，省政府发展研究中心主任谷建全等出席活动。会议由市长刘宛康主持。

李亚在致辞时，首先代表省委、省政府和市委、市政府对各位嘉宾莅洛表示诚挚欢迎。他说，习近平总书记在博鳌亚洲论坛2018年年会上发表的主旨演讲和在庆祝海南建省办经济特区30周年大会上的重要讲话，为新时代改革开放再出发指明了前进方向。四年前的春天，习近平总书记两次到河南调研指导工作，指出要着力发挥优势打好“四张牌”，让中原更加出彩。近年来，河南始终牢记总书记嘱托，深入贯彻新发展理念，着力构建全面开放新格局，以开放促改革、促创新、促发展，在谱写新时代中原更加出彩新篇章上迈出了坚实步伐。洛阳和全国一样，各项事业都取得了历史性成就、发生了历史性变革，经济社会发展站在了新的历史起点上。

李亚指出，洛阳与“一带一路”渊源深远，在“一带一路”建设中担当有为，融入“一带一路”建设前景广阔。作为“一带一路”主要节点城市，洛阳深入贯彻习近平总书记关于全面开放的战略思想，紧紧抓住国家自贸区、自创区“两区同建”的机遇，重点推动引进来、积极稳妥走出去，对外开放的深度和广度不断拓展。洛阳将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，实施更加积极主动的开放战略，加快建立开放型经济新体制，以更高的站位、更宽的视野、更大的力度、更实的举措，全方位融入“一带一路”建设，着力打造中西部地区对外开放新高地。希望各位嘉宾对河南发展、对洛阳发展多提宝贵意见，期盼各界有识之士来河南、来洛阳投资兴业、共谋发展。

陈元在论坛上发表了主旨演讲。他指出，“一带一路”建设是中国经济发展的必然要求，是国际经济社会发展的新要求和新动力，也将有力带动我国产业和科技领域大发展。在“一带一路”发展中，投资和金融有着独特的地位和作用，希望国内金融机构既充分利用已有国际市场，又积极开发“一带一路”新的金融市场和金融框架，做新时代的投行业务，成为“一带一路”、新时代、新市场积极进取的金融机构。在国家战略布局上，“一带一路”主要节点城市、区域性中心城市、全国性交通枢纽、自贸区、自创区等政策机遇惠及洛阳，洛阳迎来了新的重大发展机遇。洛阳融入“一带一路”既是国家发展的新要求，也是城市发展的新机遇，必须树立全球视角，着力发挥自身优势。相信在习近平新时代中国特色社会主义思想指引下，在我国改革开放和现代化建设新的进程中，古都洛阳一定能够再次腾飞、再创辉煌。

刘世锦、易小准、曹文炼、史志钦、傅小东、谷建全和中国一拖集团有限公司董事长赵剡水分别发表了主题演讲，大家深入学习贯彻习近平总书记关于“一带一路”的重大倡议精神，描绘了未来发展的思路和愿景，彰显了“一带一路”城市产融合作的时代内涵。

集中签约仪式上，我市围绕先进装备制造、机器人及智能装备制造、新材料、新能源、文化旅游、科技服务、高端石化、生物医药、现代物流等重点产业领域，精心筛选了总投资586.1亿元的32个重大项目进行集中签约。其中，市政府与国家开发银行河南省分行签订全面战略合作协议，“十三五”期间，国开行河南省分行将围绕“一带一路”、军民融合、文化旅游、产业转型升级等领域，为我市提供综合性金融支持。市政府与华耀城控股集团签约的华耀城商贸物流项目，总投资100亿元，总建筑面积约230万平方米，拟建成集物流、商贸、会展、电子商务、信息交流、金融结算等多种功能于一体的大型综合商贸物流城。本次集中签约项目符合国家、省对洛阳的发展战略定位，契合洛阳产业发展方向，凸显我市招大引强的强劲势头，对加快我市产业转型升级，推动经济高质量发展具有重要意义。

出席活动的嘉宾还有光大金控投资控股有限公司总裁、丝路金融有限公司董事王伟峰，华南城控股有限公司董事会主席郑松兴，华耀城控股集团有限公司董事长林贤富，珠海格力电器股份有限公司副总裁庄培，河南万邦国际农产品物流股份有限公司董事长杨广立，以及施耐德电气、均和集团、天士力集团、雪松控股集团、中国企业投资协会、中国外商投资企业协会、中国轻工工艺品进出口商会、澳门工商联会、哈尔滨工业大学、上海大学等国内外500强、行业50强企业和科研院所、知名商协会代表等。

市领导刘应安、胡衡庐、王敬林、魏险峰、侯占国、李金迎、马志强等参加会议。（洛阳日报记者 李江涛）

>>>>新时代“一带一路”城市产融合作论坛发言摘要

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