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洛阳男子患病入院半年多家人一直未露面 医护人员悉心照料胜似亲人
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源： 洛阳网—洛阳晚报 2018-04-19 08:48

　　中午，在神经外科病房里，护士长张金灵正在给51岁的患者张强(化名)喂饭。饭后，张金灵又给他削了个苹果，帮他收拾床头柜上的杂物……

　　这是日前记者在市中心医院看到的情景，而这种情景已经持续了半年。医护人员轮流悉心照顾张强，其家人却始终没有露面，这到底是怎么回事儿？事情还得从去年秋天说起……

　　紧急：患者大面积脑梗死，医院全力救治

　　2017年10月4日10时，120救护车将一名大面积脑梗死的患者送到市中心医院急诊科门前……情况紧急，一场不同寻常的救治随即展开。

　　说它不同寻常，还有一个原因，那就是在救治过程中，医院始终联系不到患者家人。该患者在外租房居住，发病后倒在地上，房东发现后拨打120求助。医护人员从患者随身携带的身份证上，得知他的姓名和年龄等，其他的信息无从知晓。

　　张强的主管医生苏睿告诉记者，经过治疗，张强的病情基本稳定，但因最初发病时症状严重，留下了右侧肢体偏瘫、混合性失语的后遗症，生活无法自理。

　　爱心：医护人员轮流悉心照料，对他如同家人

　　由于张强没有家人陪伴，医护人员在全力救治的同时，在生活起居方面像对待家人一样悉心照料着他。

　　“其实，去年12月4日，张强已经符合出院的标准，但其家人始终没有露面。”市中心医院医患办公室主任李敬说，患者病情稳定后，他们联系到张强户籍所在地的社区和派出所，得知张强多年前已离婚，有个儿子，现在二十出头，还有个姐姐。

　　他们辗转联系到张强的前妻、儿子和姐姐、姐夫，希望他们接张强回家，但都没有结果。“我们又与张强户籍所在地办事处及相关民政部门取得联系，得到的回复是其不符合相关救助条件。”李敬说。

　　李敬告诉记者，从张强入院至今，医院已垫付其医药费、床位费、护理费等各项费用数万元，并安排医护人员对他进行护理。

　　“钱还不是主要问题，关键是患者长期住在医院也不是办法。”李敬说，医院的救治永远替代不了亲情。

　　心声：希望患者有一个好归宿

　　随后，记者拨通了张强儿子的电话，刚说到张强的情况，对方就挂掉电话。

　　记者又来到张强户籍所在地涧西区珠江路街道石化社区。该社区相关负责人说，此前他们接到医院反映的情况后，及时了解了张强的信息，张强有直系亲属，不符合城市“三无人员”等相关救助条件，他的家人也一直没露面，因此目前也没有很好的解决办法。

　　河南广文律师事务所律师孙锐介绍，如果患者属于“无劳动能力、无生活来源、无法定赡(扶)养义务人”的城市“三无人员”，政府可指定医院实施救助，像张强这样有家人但家人不出现的患者，可以依靠法律措施强制其家人承担赡养义务，然而如果走法律途径，耗时费力，还伤及医患感情。

　　李敬表示，医院只是医疗机构，并非救助机构，希望患者家人能尽快回到患者身边；目前对于有家人但家人未履行相应义务的患者群体，需要相关部门研究、完善相应的救助机制。（洛阳晚报记者 仝景菁 通讯员 路书斋）
[ 责任编辑：崔利利]
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